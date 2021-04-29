رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلبة التوجيهي بالأردن 1442هـ ، تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة بالأردن، وذلك عقب تعميم وزارة التربية والتعليم الأردنية، رابط خاص لمعرفة طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس الخاصة بهم اليوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر إبريل لعام2021 م، ليتمكن الطلاب من معرفة اللجنة المُخصصة لهم، وذلك في ضوء حرص الوزارة على صحة أبنائها فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منعّا للتزاحم والتجمعات بين الطلاب والطالبات.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس طلبة التوجيهي بالأردن 1442هـ

حيث يتمكن طلاب وطالبات الشهادة الثانوية من معرفة أرقام الجلوس الخاصة بهم الكترونيًّا، ومن الممكن لأى طالب تصحيح رقم الجلوس الخاص به في حالة اكتشاف أى خطأ فيه من خلال نفس رابط الاستعلام في موعد أقصاه الاثنين الموافق الثالث من شهر مايو 2021 م عن طريق ارسال طلب تعديل رقم الجلوس من خلال الخانة المُخصصة لذلك.

التعليم عن بُعد بالمملكة الأردنية

حرصت وزارة التربية والتعليم الأردنية على حماية طلابها من خلال إتاحة إمكانية التعليم عن بُعد من خلال منصة تعليمية تتيح للطلاب والطالبات متابعة الدروس التعليمية اليومية لمختلف المراحل الدراسية، وإجراء الاختبارات التقييمية الأولية وذلك للعمل على مراعاة الإجراءات الاحترازية حمايةً على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن أرقام الجلوس الخاصة بطلاب التوجيهي 1442هـ

يستطيع طلاب وطالبات الثانوية العامة الاستعلام عن أرقام جلوسهم من خلال عدة خطوات بسيطة وهى كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصفحة التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة

بصفحة التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة كتابة الرقم الوطني في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة تاريخ الميلاد الخاص بالطالب.

إدخال رمز التحقق المطلوب في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

يتكون رقم الجلوس من اثنى عشر خانة وهو رقم الجلوس المُدون على كشف العلامات، وهناك إمكانية لمعرفة رقم الجلوس الخاص بالطالب غير الأردني من نفس الصفحة.

فعند الاستعلام عن الرقم الجلوس الخاص بالطالب الأردني وغير الأردني، تستطيع الحصول على اسم القاعة والموقع الجغرافي والمباحث التي تم تسجيلها.