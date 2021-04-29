رابط بطاقات الجلوس توجيهي الأردن 2021 التربية والتعليم تُطلق موقع exams.moe.gov.jo

رابط بطاقات الجلوس توجيهي الأردن 2021، تتم عليه عمليات بحث عالية منذ بداية الساعات الأولي، من صباح اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021، حيث أعلنت وزارة التربية الأردنية، عن فتح الرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام، عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأردنية، بدايةً من اليوم سواءً للأردنيين أو غير الأردنيين، الذين قاموا بالتسجيل لامتحان التوجيهي هذا العام، وذلك بالتزامن مع بداية إجراء الاختبار التقييمي الأول لمختلف الصفوف، عبر منصة درسك التي خصصتها الوزارة لمتابعة الدروس اليومية وإجراء الاختبارات الشهرية والتقييمية.رابط أرقام جلوس الشهادة الثانوية الأردنية 2021
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم “moe.gov.jo“.
- أو الدخول المباشر على موقع بطاقات الجلوس “exams.moe.gov.sa“.
- كتابة الرقم الوطني.
- تاريخ الميلاد.
- تسجيل دخول.
- وفي حالة التعرف على أرقام جلوس غير الأردنيين الضغط على المربع المخصص لذلك أسفل الشاشة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن فتح الاستعلام إلكترونياً، عن بطاقات جلوس الشهادة الثانوية العامة 2021، من خلال رابط بطاقات الجلوس، وقد أتاحت من خلال نفس الرابط استعلام الطلاب الغير أردنيين، المسجلين للدخول للاختبارات المقررة هذا العام لشهادة التوجيهي، عن أرقام جلوسهم والقاعات التي سيتم بها الاختبار، وفي حالة وجود خطأ في بيانات الطالب الأردني أو غير الأردني، القيام بتقديم طلب للتصويب من خلال نفس الرابط في الخانة الخاصة بذلك، على أن يكون نهاية التصحيح للبيانات في موعد أقصاه مساء يوم الإثنين الموافق 3/5/2021.امتحان التوجيهي 2021
تعمل حالياً وزارة التربية والتعليم الأردنية، على تجهيز الأماكن التي سيتم إجراء اختبارات التوجيهي 2021 فيها، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، بشأن التباعد وارتداء الكمامة ومنع التجمعات، حفاظاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كوفيد19.
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رابط بطاقات الجلوس توجيهي الأردن 2021، تتم عليه عمليات بحث عالية منذ بداية الساعات الأولي، من صباح اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021، حيث أعلنت وزارة التربية الأردنية، عن فتح الرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام، عن أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأردنية، بدايةً من اليوم سواءً للأردنيين أو غير الأردنيين، الذين قاموا بالتسجيل لامتحان التوجيهي هذا العام، وذلك بالتزامن مع بداية إجراء الاختبار التقييمي الأول لمختلف الصفوف، عبر منصة درسك التي خصصتها الوزارة لمتابعة الدروس اليومية وإجراء الاختبارات الشهرية والتقييمية.رابط أرقام جلوس الشهادة الثانوية الأردنية 2021
- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم “moe.gov.jo“.
- أو الدخول المباشر على موقع بطاقات الجلوس “exams.moe.gov.sa“.
- كتابة الرقم الوطني.
- تاريخ الميلاد.
- تسجيل دخول.
- وفي حالة التعرف على أرقام جلوس غير الأردنيين الضغط على المربع المخصص لذلك أسفل الشاشة.
أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن فتح الاستعلام إلكترونياً، عن بطاقات جلوس الشهادة الثانوية العامة 2021، من خلال رابط بطاقات الجلوس، وقد أتاحت من خلال نفس الرابط استعلام الطلاب الغير أردنيين، المسجلين للدخول للاختبارات المقررة هذا العام لشهادة التوجيهي، عن أرقام جلوسهم والقاعات التي سيتم بها الاختبار، وفي حالة وجود خطأ في بيانات الطالب الأردني أو غير الأردني، القيام بتقديم طلب للتصويب من خلال نفس الرابط في الخانة الخاصة بذلك، على أن يكون نهاية التصحيح للبيانات في موعد أقصاه مساء يوم الإثنين الموافق 3/5/2021.امتحان التوجيهي 2021
تعمل حالياً وزارة التربية والتعليم الأردنية، على تجهيز الأماكن التي سيتم إجراء اختبارات التوجيهي 2021 فيها، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، بشأن التباعد وارتداء الكمامة ومنع التجمعات، حفاظاً على سلامة الجميع من عدوي فيروس كوفيد19.
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