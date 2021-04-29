خطوات نقل كفالة عامل وشروط النقل والموافقة عليها

خطوات نقل كفالة عامل أصبحت تشغل عقول كثير من العمال بالتفكير في نقل الكفالة بموافقة الكفيل واحيانا بدون موافقته ، ويكون رغبة العامل في نقل الكفالة بسبب سوء التعامل أو عدم أخد مواله كاملة أو ضغط الشغل ، واصبح نقل الكفالة من ألأمور السهلة حيث اصبح الكتروانيا دون الذهاب ألي المكتب والازدحام وطول المدة والبطي قي أنجاز المطلوب.

وتعرف الكفالة بانه نظام أقرته المملكة قانوني لمشي العاملين من السيدات أو الرجال تحت كفالة شخص أو شركة ويتمتع العامل بكثير من الامتيازات من دخول أو خروج من السعودية أو اخذ قرض آو شراء الياء كثيرة ، ويمكن للكفيل أصدار الإقامة أو تأشيره الخروج والعودة وكذلك نقل الكفالة، كما يمكن معرفة خطوات نقل كفالة للعامل المنتهية إقامته وخطوات الاستعلام وشروط الموافقة على النقل.

قيام الكفيل بإحضار العامل ألي أدارة الجوازات السعودية. وجود اصل وصورة جواز السفر والإقامة للعامل. ملي نموذج التنازل من جهة الكفيل. يقوم الكفيل الحالي بالتوقيع على نموذج التنازل وحتمه من موظف الجوزات. يستلم الكفيل الجديد جواز السفر والتنازل والقامة من الكفيل الحالي. يقوك الكفيل الخالي بانها الاجراءت الخاصة بنقل الكفالة بطريقة قانونية.

استمرا صلاحية جواز سفر العامل لنقل كفالتة. عدم وجود اسم العامل ضمن بلاغات تغيب عن العمل. يجب أن لايكون في سجل الكفيل الجديد مخالفات مرورية. سداد أولا المخالفات المرورية قبل نقل الكفالة إذا وجدت. وجود ما لايقل عن 100 عامل تحت كفالة الكفيل الجديد. وقوع منشأة الكفيل الجديد تحت نطاق الأخضر ببرنامج النطاقات. مناسبة مهنة العامل مع نشاط الموسسة الخاصة بالكفيل الجديد. امتلاك الكفيل الجديد رخصة وسجل تجارى صالح. وجود جنسيات محددة لنقل كفالة العامل.

الدخول على الموقع الرسمي للإدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على ابدأ بعد اختيار المنشأة الحالية للعامل المقرر نقل كفالته. اختيار خدمة نقل عامل وافد من قسم خدمات نقل العمال. تظهر قائمة بطلبات نقل الكفالة يتم اختيار اسم العامل المُقرر نقل كفالته وبجانب اسمه اسم المنشأة التي سيُنقل إليها ثم يتم الضغط على موافقة. يتم التأكيد على موافقة نقل الكفالة. إرسال رسالة نصية تحتوي على كود التحقق يتم إدخاله ثم الضغط على إرسال. إرسال رسالة تم قبول طلب نقل الخدمة رقم بنجاح

يقوم الكفيل بإتمام إجراءات استقبال العامل من المطار يجب على الكفيل بتوفير سكن يلائم العامل خلال أسبوعين من وصوله إلى المملكة. إذا خالف الكفيل أي بند من البنود التي يتضمنها العقد الموقع بينه وبين العامل لا يتم نقل الكفالة. لا ينقل الكفالة في حالة عدم صرف الكفيل راتب العامل لمدة 3 أشهر متواصلة. في حالة توجيه أية إساءة للعامل سواء بشكل بدني أو لفظي. إذا امتنع الكفيل عن تجديد رخصة العامل المنزلي خلال شهر من انتهائها. يحق للعامل أن ينقل كفالته إذا قام بتقديم شكوى رسمية ضد كفيله. . تنقل كفالة العامل المنزلي إذا شعر بأنه غير مؤمَن عليه في مكان عمله أو في حالة ممارسة عنف تجاهه.

إذا كانت نقل الكفالة للمرة الأولى يسدد الكفيل الجديد 2000 ريال سعودي.

إذا كانت نقل الكفالة للمرة الثانية يسدد الكفيل الجديد 4000 ريال سعودي.

إذا كانت نقل الكفالة للمرة الأولي يسدد الكفيل الجديد 6000 ريال سعودي.

الحصول على موافقة الكفيل

يقوم الكفيل الأساسي بالتسجيل على موقع وزارة العمل يتم الضغط على اسم المنشأة التابع لها العامل. يقوم بالنقر على خدمة نقل كفالة وافد. يتم عرض نافذة جديدة بها جميع البيانات. ثم إدخال الرقم التأكيدي الذي سيصل في رسالة على الهاتف. يقوم بعد الانتهاء بالنقر على موافق.

خطوات نقل كفالة عاملشروط نقل الكفالة 1442الموافقة على نقل الكفالةشروط نقل كفالة عاملة منزليةرسوم نقل الكفالة

نقل الكفالة عبر موقع وزارة العمل

وهناك طريقة أخرى لنقل كفالة العامل الوافد والتي يقوم بها الكفيل الجديد وهي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم تسجيل الدخول على الحساب المُسجل بالموقع من خلال كتابة رقم الهوية وكود التحقق المرئي. بعد ذلك يتم الضغط على “خدمة نقل كفالة عامل وافد”. في خانة فارغة يتم البحث عن العامل المُراد نقل كفالته عبر كتابة رقم إقامته وإجراء البحث. ستظهر بيانات العامل وهي: الاسم، الجنسية، رقم الإقامة، رقم المنشأة المقرر نقله إليها. في أسفل الصفحة يوجد تعهد يتم قراءته جيدًا ثم الضغط بالموافقة عليه. في حالة الموافقة على الطلب سيتم توضيح الإجراءات الواجب اتباعها لإتمام عملية النقل.

الدخول الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية. يتم كتابة اسم المستخدمة وكلمة المرور الخاصة به. الضغط على الاستعلام عن نقل كفالة وافد. كتابه رقم الكفالة الخاصة بالمستفيد. تعبئة كافة البيانات الخاصة بالخدمة المطلوبة. الضغط بحث للاستعلام.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل منتهيه إقامته