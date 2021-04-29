تمويل بدون كفيل ب100 ألف ريال بأقساط شهرية ميسرة لدى اليسر للتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة هي من أفضل الشركات التي تمنح قروض للمواطنين السعوديين والمقيمين ولها مكانه عالية في السعودية بسبب المزايا التي تقدمها حيث تعطي التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم حتى مبلغ 100 ألف ريال سعودي ويصل إلى 300 ألف ريال سعودي بشرط إحضار موافقة الكفيل إذا زاد المبلغ المطلوب ولكن يتميز بأنه تمويل لجميع المسلمين لأنه يراعي أحكام الشريعة الإسلامية ويوفر أقساط شهرية ميسرة لفترة طويلة الأجل حتى 60 شهراً وتسمح الآن شركة اليسر للإجارة والتمويل بالتقديم على التمويل الشخصي أو تمويل السيارات وغيرها من التمويلات الميسرة عبر رابط التقديم على تمويل ميسر بلا كفيل غارم ويعتمد على الشروط والضوابط التي تطلبها شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة

المزايا التمويلية التي تمنحها شركة اليسر للإجارة والتمويل

أمتازت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية بأعطاء قروض بفترة سداد ميسرة لمدة خمسة سنوات وتصل إلى 300 ألف ريال سعودي للسعودي والمقيم ولكن هناك مزايا أخرى سوف نوضحها بكل التفاصيل كما يلي

قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل متوافق مع الدين الإسلامي وتحت رعاية مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة الذي يطلق عليه ساما

تمويل بدون موافقة الكفيل سواء كان المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة ويصل مبلغ التمويل إلى مائة ألف ريال سعودي فقط

يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويل 300 ألف ريال سعودي إذا تم توفير كفيل غارم عند التقديم على طلب تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل داخل أراضي السعودية

متاح الحصول على تمويل التوريق من شركة اليسر للإجارة والتمويل لجميع الجنسيات في المملكة العربية السعودية لذلك فالتقديم للسعوديين أو المقيمين

تمتاز الشركة بمنح تمويل بأقساط شهرية ميسرة ومرنة حتى خمسة سنوات بدل من ثلاثة سنوات الذي كانت عليه سابقاً

العمر المناسب للتقديم على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة من 21 عام ويصل العمر إلى 60 عام كحد أقصى للتقديم ماعدا المتقاعدين حتى 70 عام

لابد عند تقديم العملاء على التمويل المناسب لهم التأكد من الدخل الشهري حيث تطلب شركة اليسر للإجارة والتمويل أن يكون الراتب الشهري 5000 ريال سعودي للسعوديين وتطلب 6000 ريال سعودي للمقيمين

تحتاج شركة اليسر للإجارة والتمويل مدة خدمة عمل 3 شهور من السعودي وتطلب فترة خدمة عمل 6 شهور من المقيم داخل المملكة

الشروط الواجبة والمطلوبة للحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة