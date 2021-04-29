الخارجية الأمريكية: ليندركينج يزور السعودية وعمان لإجراء محادثات حول الأزمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج سيزور السعودية وعمان، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين بشأن جهود إنهاء الحرب الأهلية فى اليمن.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية: "أن مباحثات ليندركينج ستركز على ضمان وصول السلع والمساعدات الإنسانية فى أنحاء اليمن بانتظام ودون عوائق ودعم وقف دائم لإطلاق النار وانتقال الأطراف لعملية سياسية". وأضافت أن ليندركينج سيركز أيضا على التوافق الدولى لوقف هجوم الحوثيين على مأرب والذى لن يؤدى إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التى تهدد الشعب اليمنى.

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