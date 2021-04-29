رابط نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق الآن IQ Results وزارة التربية العراقية

صدرت نتائج الثالث متوسط ٢٠٢١ خارجي التمهيدي في بغداد ومختلف المحافظات، هذا وفق ما جاء عبر صفحة وحساب الدكتور علي حميد مخلف وزير التربية العراقية منذ قليل، وكان هذا مساء يوم الخميس الموافق 29 من أبريل 2021، علي أن تتوفر نتائج الصف السادس الاعدادي وكذلك نتائج السادس الابتدائي في العراق خلال الفترة المقبلة، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة المتوفرة الآن من خلال الرابط المدرج إليكم.

رابط نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي

نشر وزير التربية العراقية الدكتور علي حميد مخلف بياناً بشأن صدور النتائج، وتوفير نتائج الثالث متوسط خارجي بغداد وكافة المحافظات رسمياً منذ قليل، ويمكنكم الاستعلام عنها من خلال الدخول إلي الرابط التالي، رابط النتائج بالعراق، ويمكنكم تحديد المحافظة التابعين لها، وتجدون بها كافة الأسماء والناجحين بكل سهولة، مبارك النجاح للجميع.

هذا بعد أن أشاد السيد الوزير، علي حميد مخلف، أن وزارة التربية العراقية تقوم بكافة الجهود لتوفير النتيجة للطلاب خلال الفترة الحالية، كما يتم العمل علي حصول كل طالب علي حقة من أجل التمكن من الحصول علي نتائج موقع ناجح ثالث متوسط بكل سهولة، ولكافة الصفوف، ويمكنكم بكل سهولة الحصول علي الدرجات من خلال الرابط المرفق أعلاه.

نتائجنا الصف الثالث متوسط ٢٠٢١ تمهيدي

جاء خلال السومرية نيوز أخر الأخبار بشأن النتيجة للعام الدراسي المنتهي، وأكدت أن وزارة التربية العراقية تقوم بتوفير النتائج من خلالها أولاً، وبعدها يتم العمل علي توفيرها عبر عدة مصادر نذكرها لكم كالآتي:

نتائجنا.

ناجح.

النجاح.

هذه المصادر تقوم بتوفير الدرجات من خلال الوزارة بعد إعلانها بوقت قليل، ولكن الرابط الرسمي قد أرفقناه إليكم للتمكن من الحصول علي نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق بكل سهولة بدون أدني مجهود لكافة المحافظات.