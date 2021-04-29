حادث جديد في مصر.. ترك مركبته أمام القطار وفر هاربا

قررت سلطات التحقيق في مصر حبس سائق "لودر" في محافظة المنوفية، بعدما ترك مركبته على قضبان السكك الحديدية، مما تسبب في اصطدام قطار به.

وأوضح مصدر قضائي لموقع "دوت الخليج"، أن المتهم أقر في التحقيقات أنه ترك اللودر بعد تعطله فجأة ولم يستطع التصرف، فيما أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات في القضية.

الواقعة حدثت عصر الأربعاء، حينما اصطدم قطار باللودر قبل دخوله محطة أشمون في المنوفية، وأبلغ ناظر المحطة سلطات الأمن عن الواقعة.

وبالفحص والمعاينة، تبين عدم حدوث إصابات أو تلفيات بالقطار الذي استأنف السير، فيما تضررت مركبة "اللودر" نتيجة التصادم.

وتم تشكيل فريق أمني تمكن من كشف ملابسات الواقعة، حيث رصدت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قائد مركبة "اللودر" وتم القبض عليه.

وخلال استجواب الشرطة، اعترف أنه "أثناء تخطيه لشريط السكك الحديدية من مكان غير مُعد للعبور، حدث عطل مفاجئ باللودر، فتركه وفر هاربا خوفا على حياته".

وشهدت مصر خلال الـ48 ساعة الماضية واقعتين تمكن خلالهما قائدا قطارين من تفادي الاصطدام بجرار زراعي وعربة "كارو"، كانتا متوقفين على القضبان.