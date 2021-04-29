نجم سابق.. من اللعب لريال مدريد إلى تهمة "المواد الإباحية"

تطورات مريبة تشهدها حياة نجم كرة قدم سابق، لعب لريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا، حيث يمثل أمام محكمة بتهم حيازة مواد إباحية لأطفال.
فقد بدأت محاكمة كريستوف ميتزيلدر، المدافع السابق لمنتخب ألمانيا وريال مدريد، بتهمة حيازة وتوزيع مواد إباحية لأطفال، وذلك في محكمة مقاطعة دوسلدورف، الخميس.
ميتزيلدر (40 عاما) متهم بحيازة مواد إباحية لأطفال وشباب، وإرسال 29 ملفا إلى 3 سيدات.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن المدعي العام قال للمحكمة إن ميتزيلدر أرسل في أغسطس عام 2019 صورا تظهر الاعتداء الجنسي على فتيات دون سن العاشرة.
وذكرت الوكالة أن القاضية أشارت في مذكرة إلى أن ميتزيلدر قد يصدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ.
ومن ناحية أخرى، قال محامي الدفاع أولريش سومر في مقابلة تلفزيونية إنه يعتقد أنه "لا يمكن استخدام هاتف ميتزيلدر الخلوي كدليل"، وبالتالي طالب بالبراءة.
وقالت المحكمة في وقت سابق إن ميتزيلدر "يطعن في المزاعم الواردة في لائحة الاتهام".
وتمتع ميتزيلدر بمسيرة ناجحة في الملاعب مع فرق بوروسيا دورتموند وشالكه في ألمانيا، إلى جانب ريال مدريد.
وشارك في 47 مباراة مع منتخب ألمانيا، وساعده على الوصول إلى المركز الثاني في كأس العالم 2002، ووصافة بطولة أمم أوروبا عام 2008، وبعد تقاعده، عمل محللا لفترة وجيزة في شبكة "إيه آر دي".
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