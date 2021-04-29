رابط منصة مدرستي التعليمية لمتابعة كل جديد حول التعليم عن بُعد 1442

رابط منصة مدرستي التعليمية، حرصت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على اطلاق منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد، وذلك في إطار تحقيق السلامة والأمان لأبنائها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتزايده يوما بعد يوم في أنحاء العالم، وعليه فقد تم تدشين منصة مدرستي التعليمية لتساعد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في استكمال المسيرة التعليمية لهذا العام، و الاستفادة من مجموعة الخدمات التي توفرها المنصة مثل تلقي الدروس ومعرفة النتائج وغيرها، وإليكم تفاصيل ذلكخلال السطور القادمة.

رابط منصة مدرستي التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي عن تفعيل رابط منصة مدرستي التعليمية، ليتمكن جميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية من الدخول على المنصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، حيث تعد منصة مدرستي أحد أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية منذ بداية العام الدراسي الجديد 1442، مع بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد، ويجرى الآن تقييم الأمور ليتم تحديد ما إذا كانت المسيرة التعليمية في السعودية ستستمر على هذا الحال من خلال منصة مدرستي وتطبيق نظام التعليم عن بعد في السنوات الدراسية القادمة، أم سيعاود الطلاب الحضور إلى المدارس.

تسجيل الدخول عبر رابط منصة مدرستي التعليمية

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور تسجيل الدخول عبر رابط منصة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

اولاً، يقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول على الموقع الخاص ب منصة مدرستي التعليمية .

. ومن ثم يقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة، والتي تشمل الاسم وكلمة المرور.

ثم يقوم بالضغط على تسجيل الدخول ويختيار الدروس التعليمية التي يريد متابعتها .

ويذكر عن أهم مميزات المنصة أنها تحاكي واقع التعليم بمهنية واحترافية، كما تتيح المنصة للطلاب والمعلمين التفاعل الكامل والمشاركة في المناقشات وكأنهم في الفصل الدراسي تماماً.