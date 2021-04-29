نتائج الامتحانات المهنية العراق 2021 الدور التمهيدي للمدارس المهنية وإعداديات التمريض

- 1/2
- 2/2
أصدرت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الالكتروني رابط نتائج الامتحانات المهنية العراق 2021 في الدور التمهيدي للمدارس المهنية وإعداديات التمريض، وذلك في جميع المحافظات العراقية، والذي رفعته عبر صفحة وزارة التربية العراقية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، وبسهولة تستعلم عن النتيجة من الضغط على الملف الذي يفتح ملف جوجل درايف، وإليكم التفاصيل كاملة.نتائج الامتحانات المهنية العراق 2021
صدرت صباح اليوم الخميس 29 أبريل 2021 نتائج الامتحانات المهنية للدور التمهيدي للعام الدراسي 2021/ 2021، والتي تقوم الوزارة برفعها على قناة التليكرام لوزارة التربية العراقية، وموقع الفيسبوك، وموقعها الالكتروني على شبكة النت، وظهرت النتائج في محافظات العراق، إليكم رابط مباشر للنتائج، حيث يتضمن رابط نتائج العراق المحافظات التالية:
- محافظة واسط
- محافظة نينوي
- محافظة ميسان
- محافظة كركوك
- محافظة كربلاء المقدسة
- محافظة صلاح الدين
- محافظة ذي قار
- محافظة ديالي
- محافظة بابل
- محافظة النجف
- محافظة المثنى
- ومحافظة الكرخ الثانية
- الكرخ الثالثة
- الكرخ الأولى
- الرصافة الثانية
- الرصافة الثالثة
- الرصافة الأولى
- محافظة الديوانية
وضعت وزارة التربية جمهورية العراق رابط نتائج الطلاب الذي يفتح مباشرة من جوجل درايف، وتجدوه في صفحة وزارة التربية الفيسبوك، ويتضمن نتائج الطلاب في كل محافظة، كما يتضمن الملف بيانات الطالب من الاسم الرباعي، والرقم الامتحاني، ثم التخصص، ودرجات كل مادة حصل عليها، ثم النتيجة (راسب- مكمل)، وبيان المجموع والمعدل.
ونتائج الدور التمهيدي في العراق متضمنة الامتحانات المهنية في الفروع الأتية:
- الفرع الصناعي
- الفرع إعدادي التمريض
تقوم وزارة التربية العراقية بالاهتمام بالتعليم رغم الصعوبات وما يحدث من ظروف راهنة، لكنها مستمرة في المسيرة التعليمية للطلبة والطالبات مع جائحة كورونا قام بالمدارس المهنية وإعداديات التمريض، وخصصت طرق تواصل عديدة لإيصال التعليم للطلاب والأخبار التابعة للوزارة من ذلك قناة التيكرام الرسمية للوزارة، صفحة الفيسبوك، ومن يريد المساعدة في استخراج النتيجة يراسلنا بالرقم الامتحاني للطالب، وبالنجاح للجميع.
الوسوم
أصدرت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الالكتروني رابط نتائج الامتحانات المهنية العراق 2021 في الدور التمهيدي للمدارس المهنية وإعداديات التمريض، وذلك في جميع المحافظات العراقية، والذي رفعته عبر صفحة وزارة التربية العراقية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، وبسهولة تستعلم عن النتيجة من الضغط على الملف الذي يفتح ملف جوجل درايف، وإليكم التفاصيل كاملة.نتائج الامتحانات المهنية العراق 2021
صدرت صباح اليوم الخميس 29 أبريل 2021 نتائج الامتحانات المهنية للدور التمهيدي للعام الدراسي 2021/ 2021، والتي تقوم الوزارة برفعها على قناة التليكرام لوزارة التربية العراقية، وموقع الفيسبوك، وموقعها الالكتروني على شبكة النت، وظهرت النتائج في محافظات العراق، إليكم رابط مباشر للنتائج، حيث يتضمن رابط نتائج العراق المحافظات التالية:
- محافظة واسط
- محافظة نينوي
- محافظة ميسان
- محافظة كركوك
- محافظة كربلاء المقدسة
- محافظة صلاح الدين
- محافظة ذي قار
- محافظة ديالي
- محافظة بابل
- محافظة النجف
- محافظة المثنى
- ومحافظة الكرخ الثانية
- الكرخ الثالثة
- الكرخ الأولى
- الرصافة الثانية
- الرصافة الثالثة
- الرصافة الأولى
- محافظة الديوانية
وضعت وزارة التربية جمهورية العراق رابط نتائج الطلاب الذي يفتح مباشرة من جوجل درايف، وتجدوه في صفحة وزارة التربية الفيسبوك، ويتضمن نتائج الطلاب في كل محافظة، كما يتضمن الملف بيانات الطالب من الاسم الرباعي، والرقم الامتحاني، ثم التخصص، ودرجات كل مادة حصل عليها، ثم النتيجة (راسب- مكمل)، وبيان المجموع والمعدل.
ونتائج الدور التمهيدي في العراق متضمنة الامتحانات المهنية في الفروع الأتية:
- الفرع الصناعي
- الفرع إعدادي التمريض
تقوم وزارة التربية العراقية بالاهتمام بالتعليم رغم الصعوبات وما يحدث من ظروف راهنة، لكنها مستمرة في المسيرة التعليمية للطلبة والطالبات مع جائحة كورونا قام بالمدارس المهنية وإعداديات التمريض، وخصصت طرق تواصل عديدة لإيصال التعليم للطلاب والأخبار التابعة للوزارة من ذلك قناة التيكرام الرسمية للوزارة، صفحة الفيسبوك، ومن يريد المساعدة في استخراج النتيجة يراسلنا بالرقم الامتحاني للطالب، وبالنجاح للجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الامتحانات المهنية العراق 2021 الدور التمهيدي للمدارس المهنية وإعداديات التمريض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.