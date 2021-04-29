نتائج الامتحانات المهنية العراق 2021 الدور التمهيدي للمدارس المهنية وإعداديات التمريض

أصدرت وزارة التربية العراقية عبر موقعها الالكتروني رابط نتائج الامتحانات المهنية العراق 2021 في الدور التمهيدي للمدارس المهنية وإعداديات التمريض، وذلك في جميع المحافظات العراقية، والذي رفعته عبر صفحة وزارة التربية العراقية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، وبسهولة تستعلم عن النتيجة من الضغط على الملف الذي يفتح ملف جوجل درايف، وإليكم التفاصيل كاملة.

نتائج الامتحانات المهنية العراق 2021

صدرت صباح اليوم الخميس 29 أبريل 2021 نتائج الامتحانات المهنية للدور التمهيدي للعام الدراسي 2021/ 2021، والتي تقوم الوزارة برفعها على قناة التليكرام لوزارة التربية العراقية، وموقع الفيسبوك، وموقعها الالكتروني على شبكة النت، وظهرت النتائج في محافظات العراق، إليكم رابط مباشر للنتائج، حيث يتضمن رابط نتائج العراق المحافظات التالية:

محافظة واسط

محافظة نينوي

محافظة ميسان

محافظة كركوك

محافظة كربلاء المقدسة

محافظة صلاح الدين

محافظة ذي قار

محافظة ديالي

محافظة بابل

محافظة النجف

محافظة المثنى

ومحافظة الكرخ الثانية

الكرخ الثالثة

الكرخ الأولى

الرصافة الثانية

الرصافة الثالثة

الرصافة الأولى

محافظة الديوانية

كيفية استخراج نتائج العراق 2021

وضعت وزارة التربية جمهورية العراق رابط نتائج الطلاب الذي يفتح مباشرة من جوجل درايف، وتجدوه في صفحة وزارة التربية الفيسبوك، ويتضمن نتائج الطلاب في كل محافظة، كما يتضمن الملف بيانات الطالب من الاسم الرباعي، والرقم الامتحاني، ثم التخصص، ودرجات كل مادة حصل عليها، ثم النتيجة (راسب- مكمل)، وبيان المجموع والمعدل.

ونتائج الدور التمهيدي في العراق متضمنة الامتحانات المهنية في الفروع الأتية:

الفرع الصناعي

الفرع إعدادي التمريض

وزارة التربية العراقية

تقوم وزارة التربية العراقية بالاهتمام بالتعليم رغم الصعوبات وما يحدث من ظروف راهنة، لكنها مستمرة في المسيرة التعليمية للطلبة والطالبات مع جائحة كورونا قام بالمدارس المهنية وإعداديات التمريض، وخصصت طرق تواصل عديدة لإيصال التعليم للطلاب والأخبار التابعة للوزارة من ذلك قناة التيكرام الرسمية للوزارة، صفحة الفيسبوك، ومن يريد المساعدة في استخراج النتيجة يراسلنا بالرقم الامتحاني للطالب، وبالنجاح للجميع.