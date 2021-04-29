طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش في المنزل مثل الحلواني

طريقة عمل بسكويت النشادر تهتم به عديد السيدات الذين يحبون عمل بسكوت العيد، ويبحثون عن المقادير الصحيحة، حيث تتنوع طرق عمل البسكويت يمكن عمله بإضافة النشادر أو لا، كما يمكن إضافة بيض، كما يقوم بعض الشيفات، وهناك العديد من الطرق لعمل بسكويت العيد المصري وسنوضح لكم كيف يمكن عمله في البيت بسهولة، حيث يعتبر البسكويت من الحلويات المحببة بكثرة لدي جميع الأطفال ويمكن عمل البسكويت بطرة كثيرة مثل بسكويت الليزي كيك وكرات اللوتس ويمكن عمل كرات جوز الهند بالبسكويت وهناك أيضا نوع من البسكويت معروف هو بسكويت الزبدة ويمكن عمل بسكويت البرتقال وكذلك بسكويت السابليه وبسكويت الفانيليا وهناك ايضا نوع اخر هو بسكويت السمسم. مكونات بسكويت النشادر 1 كيلو من الدقيق

2كوب إلا ربع من السكر البودر المطحون

بيضتان

2كيس فانيليا

كيس بيكنج باودر

ملعقه كبيره ممسوحه من النشادر

2 كوب سمنه

1كوب لبن دافئ طريقه تحضير بسكويت النشادر أولا نقوم بحضار كوب ونضع فيه ملعقه من النشادر ونضع عليها نصف كوب من اللبن الدافئ ونقوم بتقليب هم جيدا ثم نضع كوب النشادر واللبن على جنب

نحضر اناء ونضع فيه السمن وتكون خارجه من الثلاجة شبه مجمده ثم نبدأ في إضافة السكر البودر على السمنة وذلك عن طريق نخله بمصفاه حتى نتأكد انه لا يوجد أي تكتلات في السكر

ثم نقوم بتقليب السكر مع السمن جيدا سواء بالأيدي أو بالمضرب الكهربائي ونضربه حتى يبدأ لون السمن مع السكر يكون فاتح جدا بعد ذلك نضيف البيض والفانيليا ونقوم بضربه وتقليب حتى يختفي البيض

ثم نضيف اللبن مع النشادر إلى الخليط السابق ونكمل في التقليب

نحضر اناء اخر ثم نقوم بوضع الدقيق ويكون منخول ونضع عليه ذره ملح وملعقه ممسوحه من البيكنج باودر

ثم بعد ذلك نأتي إلى خليط البيض والسكر والسمنة ونضيفه إلى الدقيق وبعد ذلك نقوم بعجنه معا وادا احتاجت بقيه اللبن نقوم بإضافة قليلا منه حتى تتماسك العجين.

نقوم بإحضار الصاج أو صنية وندهنها زيت حتى لا يلتصق البسكويت ونبدأ في تشكيله بماكينة البسكويت أو بالقمع وبعد أن نقوم برص الصاج نضعه في الفرن ننتظر دقائق حتى يستوي ثم نقوم بتقديمه. مكونات بسكويت النشادرطريقه تحضير بسكويت النشادر الوسوم

طريقة عمل بسكويت النشادر تهتم به عديد السيدات الذين يحبون عمل بسكوت العيد، ويبحثون عن المقادير الصحيحة، حيث تتنوع طرق عمل البسكويت يمكن عمله بإضافة النشادر أو لا، كما يمكن إضافة بيض، كما يقوم بعض الشيفات، وهناك العديد من الطرق لعمل بسكويت العيد المصري وسنوضح لكم كيف يمكن عمله في البيت بسهولة، حيث يعتبر البسكويت من الحلويات المحببة بكثرة لدي جميع الأطفال ويمكن عمل البسكويت بطرة كثيرة مثل بسكويت الليزي كيك وكرات اللوتس ويمكن عمل كرات جوز الهند بالبسكويت وهناك أيضا نوع من البسكويت معروف هو بسكويت الزبدة ويمكن عمل بسكويت البرتقال وكذلك بسكويت السابليه وبسكويت الفانيليا وهناك ايضا نوع اخر هو بسكويت السمسم. مكونات بسكويت النشادر 1 كيلو من الدقيق

2كوب إلا ربع من السكر البودر المطحون

بيضتان

2كيس فانيليا

كيس بيكنج باودر

ملعقه كبيره ممسوحه من النشادر

2 كوب سمنه

1كوب لبن دافئ طريقه تحضير بسكويت النشادر أولا نقوم بحضار كوب ونضع فيه ملعقه من النشادر ونضع عليها نصف كوب من اللبن الدافئ ونقوم بتقليب هم جيدا ثم نضع كوب النشادر واللبن على جنب

نحضر اناء ونضع فيه السمن وتكون خارجه من الثلاجة شبه مجمده ثم نبدأ في إضافة السكر البودر على السمنة وذلك عن طريق نخله بمصفاه حتى نتأكد انه لا يوجد أي تكتلات في السكر

ثم نقوم بتقليب السكر مع السمن جيدا سواء بالأيدي أو بالمضرب الكهربائي ونضربه حتى يبدأ لون السمن مع السكر يكون فاتح جدا بعد ذلك نضيف البيض والفانيليا ونقوم بضربه وتقليب حتى يختفي البيض

ثم نضيف اللبن مع النشادر إلى الخليط السابق ونكمل في التقليب

نحضر اناء اخر ثم نقوم بوضع الدقيق ويكون منخول ونضع عليه ذره ملح وملعقه ممسوحه من البيكنج باودر

ثم بعد ذلك نأتي إلى خليط البيض والسكر والسمنة ونضيفه إلى الدقيق وبعد ذلك نقوم بعجنه معا وادا احتاجت بقيه اللبن نقوم بإضافة قليلا منه حتى تتماسك العجين.

نقوم بإحضار الصاج أو صنية وندهنها زيت حتى لا يلتصق البسكويت ونبدأ في تشكيله بماكينة البسكويت أو بالقمع وبعد أن نقوم برص الصاج نضعه في الفرن ننتظر دقائق حتى يستوي ثم نقوم بتقديمه. مكونات بسكويت النشادرطريقه تحضير بسكويت النشادر

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