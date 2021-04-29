الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات المفروضة على ميانمار لمدة عام واحد

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، عن قراره بتمديد العقوبات المفروضة على ميانمار، وخاصة على المسؤولين عن الانقلاب العسكرى فى هذا البلد، لمدة عام واحد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وجاء فى بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبى: "قام المجلس اليوم بتمديد العقوبات المفروضة بسبب الوضع فى ميانمار لمدة عام واحد، أى حتى 30 أبريل عام 2022. ويشمل هذا التمديد الإجراءات الخاصة بالأشخاص المتورطين فى الانقلاب العسكرى الذى وقع فى فبراير عام 2021 وأعمال العنف التى حدثت بعدها تجاه المحتجين السلميين، وكذلك الأشخاص المسؤولين عن حالات انتهاك حقوق الإنسان تجاه الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى" فى ميانمار. وأوضح البيان أن "العقوبات تستهدف كبار مسؤولى جيش ميانمار والشرطة الحدودية وكذلك الأعضاء المدنيين للمجلس الإدارى ورئيس لجنة الانتخابات". كما تشمل القيود مؤسستين اثنتين تعملان تحت إشراف القوات المسلحة لميانمار. ودقق المجلس: "يشمل نظام العقوبات أيضا حظر بيع الأسلحة والمعدات التى يمكن استخدامها لأعمال القمع الداخلية، وكذلك حظر بيع البضائع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها من قبل العسكريين والشرطة الحدودية والمعدات لمراقبة الاتصالات التى من الممكن استغلالها لإجراء أعمال القمع الداخلى. كما تحظر هذه الإجراءات تدريب القوات المسلحة لميانمار والتعاون العسكرى معها".

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