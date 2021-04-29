خطوات الاستعلام عن نتائج المتوسطة والثانوية عبر نظام نور ونتائج الطلبة برقم الهوية 1442

عبر نظام نور يتم إعلان نتائج الطلبة برقم الهوية 1442 حيث جاءت تعليمات وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية برصد درجات الطلبة والطالبات وأعمال السنة استعدادا لإصدار الشهادات يوم 17 رمضان 1442، لذلك يزداد البحث عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي لكلاً من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

بعد أن أنهى كافة طلاب وطالبات المملكة اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442هـ بعد عام استثنائي، حيث تمت الاختبارات عبر منصة مدرستي ، اختبارات عن بعد، إلكترونية، وقد تمت فيه كافة العمليات التعليمية عن بُعد من خلال منصة “مدرستي“، اختتم الطلبة والطالبات اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021م اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442.

نظام نور ونتائج الطلبة برقم الهوية 1442

ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من جائحة كورونا، أدى الطلبة في جميع المراحل التعليمية، الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، اختباراتهم هذا العام بنجاح في منصة مدرستي، وذلك وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها وزارة التعليم، وبمتابعة إدارات التعليم.

رابط نظام نور للنتائج

من خلال رابط نظام نور للنتائج يمكن للطلبة والطالبات معرفة نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442، وصل عدد الذين أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في جميع المراحل التعليمية، المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.

يمكن للطلبة معرفة النتائج برقم الهوية وكذلك بحساب “أبشر”، من خلال موقع بوابة النفاذ الوطني الموحد، باتباع الخطوات المطلوبة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر بحساب “أبشر”.

كتابة الرمز المرئي كتابة صحيحة لإتمام العملية.

اضغط على تسجيل الدخول.

النتائج برقم الهوية

من خلال الفيديو التالي يمكنك معرفة كافة الخطوات لمعرفة نتائج الطلبة والطالبات فور الإعلان عنها عبر نظام نور برقم الهوية.