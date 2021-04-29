هدف: يوضح أسباب إنخفاض دعم برنامج حافز ويحذر المستفيدين من أمر هام

أعلن اليوم صندوق الموارد البشرية هدف عن أسباب الخصومات في دعم برنامج حافز إلي هؤلاء الراغبين في البحث عن عمل، كما شدد صندوق تنمية الموارد البشرية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير على ضرورة اتخاذ الحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المواطنين، من خلال الإفشاء على المعلومات والبيانات الشخصية.

هدف يوضح أسباب انخفاض الدعم في برنامج حافز

ذكر صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أن من أهم أسباب وجود خصومات في دعم برنامج حافز حسب ما أعلن على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويت هو وجود دخل ثابت معلن مثل الراتب التقاعدي أو راتب الضمان الاجتماعي أو بسبب الإنذارات.

ونوه صندوق تنمية الموارد البشرية هدف علي المتضررين من الخصومات إمكانية تقديم تظلمات عن طريق الملف الإلكتروني الخاص بهم، وجاء ذلك عبر كتابة أحد المستنفدين على صفحة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف على موقع التواصل الاجتماعي توتير موضحاً أنه تم نزول أكثر من مخالفة وحاول الاتصال ولكن دون جدوى، وهذا ما جعل صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أن يقوم بتوضيح الإجراءات اللازمة لكيفية الاعتراض على تلك المخالفات.

صرف دعم حافز

يوافق صرف دعم حساب المواطن مع صرف دعم حافز والذي يوافق يوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بصرف دعم يقدر بقيمة 2000 ريالاً سعودياً إلي الشباب الخريجين من الجامعات والثانوية تسهيلاً لهم حتي يتم حصولهم علي فرصة عمل كما تقدم لهم أيضا العديد من الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة فرص الحصول علي وظيفة.

تحذير هام من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

قام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بتحذير المستفيدين من دعم برنامج حافز من إفشاء أي معلومات أو بيانات حساب لحسابهم لطرف آخر، حيث نبه بوجود حسابات وهمية تشتغل المستفيدين من أجل عدم التلاعب، أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أن التواصل المباشر بين المواطن والبرنامج يساعد المستفيدين من الحصول على دورات تدريبية تأهل المستفيد في الحصول على فرصة عمل، كما أكدت هدف علي شروط الإستفادة من دعم حافز.

طريقة الحصول علي شهادات الدورات التدريبية

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن آلية خطوات الحصول علي شهادات الدورات التدريبية وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني، واختيار قائمة الدورات التدريبية، ومنها اختيار جميع التخصصات.

اختيار الجلسات التفعيلة ومنها القيام باختيار البحث باسم الجلسة.

التسجيل في الجلسة والإجابة علي التقييم.

الضغط علي طلب شهادة.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 إلي 60 عام.

أن يكون المتقدم لا يعمل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

أن لا يزيد متوسط دخل المتقدم عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم لدية القدرة علي العمل.

أن لا يكون المتقدم لدية أي أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية.

شروط التسجيل في حافزمقدار قيمة دعم حافز المادي

أعلن برنامج حافز عن القيمة المالية المقدرة إلي المواطنين السعوديين والتي تتجاوز 15 ألف ريال سعودي في العام، حيث يصرف 1500 ريال مع بداية اليوم الخامس من كل شهر ميلادي وذلك لمدة أربع أشهر، ثم يصرف 1200 ريال أيضا مع بداية يوم الخامس من كل شهر ميلادي لمدة ثلاث شهور التي تلي الأشهر الأولي، ثم يصرف بنفس الآلية 1000 ريال سعودي يوم 5 من كل شهر ميلادي في اخر ثلاث شهور من العام، ليصل إجمالي ما يتحصل عليه المستفيد إلي 15 ألف ريال في 12 شهر.

يبحث الكثيرون ممن يستحقون دعم برنامج حافز عن ألية التواصل مع البرنامج للتعرف عن معلومات خاصة بالدعم لذا يمكنكم التواصل من خلال الأرقام التالية:

رقم خدمة العملاء الأول (920011559).

رقم خدمة العملاء الثاني (920020301).

كما يمكنكم التواصل من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال المنصة الإلكترونية علي موقع التواصل الاجتماعي توتير الخاص بـ دعم برنامج حافز.