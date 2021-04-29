رابط نظام نور الرسمي الذي وفرته وزارة التعليم السعودي ليكون حلقة الوصل التي يتم عن طريقها رفع النتائج الخاصة بمنصة مدرستي التي قام الطلبة باستخدامها خلال فترة الدراسة لهذا العام 1442هـ ثم لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام. ويتم رفع درجات الطلبة من منصة مدرستي من خلال المعلم إلى منصة نور.

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية

نظام نور الإلكتروني منصة متعددة الخدمات من أهمها خلال هذه الفترة هي حصول الطلبة على النتائج بعد عام من الدراسة والتحصيل عبر نظام التعليم الإلكتروني والانتقال إلى التحول الرقمي الكامل نتيجة لانتشار جائحة كورونا.

عبر هذا النظام الإلكتروني يستطيع ولي الأمر من الحصول على نتيجة الطلبة فور رفعها على المنصة ومن خلال أيقونة النتائج التي يتم إضافتها للتسهيل على الطلبة.

رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج منصة مدرستي

من خلال الرابط السابق يتمكن ولي الأمر من الدخول على حسابه على منصة نور، وكتابة رقم الهوية ورمز التحقق للحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية:-

الانتقال على المنصة الإلكترونية نور.

تسجيل الحساب الخاص بولي الأمر.

وضع اسم المستخدم وكلمة المرور كل في خانته.

الدخول على النتائج والاستعلام عنها من خلال رقم الطالب.

تحليل النتائج وطبع الشهادة.

يوفر نظام نور من خلال الدخول على النصة أن يتعرف ولي الأمر على التقييمات الخاصة بالأبناء وذلك طوال العام الدراسي مما يجعل ولي الأمر على دراية بمستوى الأبناء وتقدمهم الدراسي.

كما يوفر النظام طريقة طبع شهادة الطالب بعد التعرف على النتيجة من خلال أيقونة التقارير والدخول على الشهادة ووضع أمر الطباعة.

رابط نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط

يتمكن أولياء الأمور من الحصول على نتائج الطلبة والتي ظهرت للمرحلة الابتدائية التي انتهت من الاختبارات من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي يوم العاشر من شهر رمضان، وقد تم البدء في الاختبارات من يوم واحد رمضان 1442، بقرار سيادي بدون تأجيل.

يتمكن أولياء الأمور من الدخول على منصة نور الإلكترونية للحصول على النتيجة وهو الرابط الرسمي الذي وفرته وزارة التعليم من أجل الحصول على النتائج.