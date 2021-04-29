فيديو.. حريق ضخم يلتهم ملايين إطارات السيارات فى الكويت

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق ضخم بموقع لتجميع إطارات السيارات التالفة فى إحدى المناطق المفتوحة بدولة الكويت، يضم ملايين الإطارات التالفة التى تندلع فيها بعض الحرائق من حين إلى آخر، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقالت الصفحة الرسمية للأخبار والبرامج السياسية التابعة لوزارة الإعلام الكويتية، اليوم الخميس، إن "جهودا مكثفة تبذلها فرق قوة الإطفاء العام للسيطرة على حريق منطقة تجميع إطارات السالمى". ويوجد فى موقع السالمى ما بين 33 إلى 35 مليون إطار تالف، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، التى أشارت إلى أن هناك دعوات لاستخدام تلك الإطارات لأغراض صناعية.

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