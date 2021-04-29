صحيفة بريطانية: زعيم كوريا الشمالية يعدم مسؤولا تأخر فى تسليم مشروعه

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونغ أون، أعدم أحد المسؤولين بعد تأخره عن إنهاء مشروع إعمار أحد المستشفيات واعتماده على مواد أولية ومعدات صينية ذات جودة منخفضة.





وذكرت "ديلى ميل" أن الزعيم الكورى الشمالى، ​كيم جونغ أون​، وضع بنفسه حجر الأساس ل​مستشفى​ ​بيونغ يانغ​ خلال عام 2020، وطالب ببنائه خلال فترة قصيرة لا تتعدى 6 أشهر.

ووفقا للصحيفة، فقد جاء الموعد النهائى لتسليم المشروع دون افتتاح كبير، وسط أقاويل بأن المبنى كان فارغا ولا تتوفر فيه ​المعدات الطبية​ الأساسية، ونظرا للتأخير فى تجهيز المستشفى، اقترح المسؤول حلا بديلا "يتعارض" مع تطلعات الزعيم كيم جونغ أون.

ونقلت الصحيفة عن وكالة "ديلى إن كيه" المعنية بشؤون كوريا الشمالية أن كيم كان يرغب باستيراد أجهزة طبية من ​أوروبا​ ليتم استخدامها فى المستشفى الجديد.

وتضمنت الخطة البديلة التى اقترحها المسؤول، اللجوء لمعدات صينية عوضا عن الأوروبية، عكس ما كان كيم يتطلع إليه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ألقى باللوم على المسؤول، البالغ من العمر 50 عاما، فور اكتشاف كيم حقيقة ما فعله.