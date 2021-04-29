غلق مقرات منظمة نافالني 

أعلن مسؤول في منظمة ما يعرف بـ"صندوق مكافحة الفساد" عن حل شبكة مقرات الناشط الروسي، أليكسي نافالني، مشيرا إلى أن بقاءها سيجعلها تحت طائلة القانون الخاص بالتطرف.
غلق مقرات منظمة نافالنيباتروشيف: نافالني يحتاجه الغرب لزعزعة الاستقرار في روسيا
وقال المسؤول في الصندوق، ليونيد فولكوف "إن الحفاظ على عمل شبكة مقرات نافالني في شكلها الحالي أمر مستحيل، استمرارها سيجعلها تحت طائلة قانون التطرف، وسيعرض من يعملون في المقرات ومساعديهم والمتعاونين معهم لأحكام جنائية".
تجدر الإشارة إلى أن "صندوق مكافحة الفساد" هو منظمة غير ربحية مصنفة كعميل أجنبي.
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