بنك الرياض يعانق المجد بناطحة سحاب .. ويعلن عن وظائف جديدة

أعلن بنك الرياض عن شراء برج مكتبي في مركز ذو 53 طابق وهو مركز الملك عبد الله المالي، حيث أن اتفاقية الشراء سوف يكون لها عائد ضخم على اقتصاد البنك ككل كما أن ذلك سوف يعود على الاقتصاد السعودي بالكثير من الاستثمار والتطوير.

وعلاوة على ذلك، طرح بنك الرياض جملة من الوظائف الجديدة للراغبين في التعيين لدى أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية، ووضع لها عددًا من الضوابط والشروط، والتي سنستعرضها في السطور التالية.

بنك الرياض

أعلن بنك الرياض عن توقيع اتفاقية مع مركز الملك عبد الله المالي وهو المعروف باسم ” كافد “، حيث نصت الاتفاقية على شراء برج مكتبي وهو عبارة عن 53 طابق.

ويصل ارتفاع البرج إلى 264 متر، على أن يكون المبنى المقر الرئيسي الجديد للبنك، وقد قام بتوقيع الاتفاقية كلًا من رئيس إدارة مركز عبد الله المالي وهو “فهد الرشيد” وأيضَا رئيس مجلس إدارة بنك وهو “المهندس عبد الله العيسى”.

أهمية الاتفاقية

كشف بنك الرياض عن أن مشروع ” كافد ” هو واحد من المشروعات الرائدة التي يقوم بالإشراف عليها صندوق الاستثمارات العامة، كما أوضح رئيس إدارة المركز “الرشيد” أن انتقال مقر البنك إلى مركز عبد الله المالي له أهمية كبيرة بالنسبة للمركز.

ويعد مركز عبدالله المالي عبارة عن منطقة استثمارية تمثل الوجهة الرئيسية الجذابة للكثير من رواد المال والأعمال، كما تم استخدام المركز كمقر للعديد من الشركات والمؤسسات الكبرى والتي يكون لها دور رائد في جميع المجالات المحلية والعالمية.

ولأن موقع المركز مميز، حيث أنه في قلب الرياض وهي العاصمة الأكبر اقتصاديًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فهو ما جعل الكثيرين يَقبلون على شراء الأبراج في هذا المركز.

وأبدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اهتمامه الشديد بأن تكون الرياض واحدة من أكبر المدن الاقتصادية في العالم بل من أول عشر مدن على أن يكون ذلك باقتراب عام 2030م، بالتزامن مع رؤية المملكة الطموحة المعروفة بـ رؤية 2030 .

مزايا الاتفاقية لبنك الرياض

صرح رئيس مجلس إدارة بنك الرياض “المهندس العيسى” إن الاتفاقية الخاصة بالمقر الجديد، ستمهد الطريق أمام تسجيل نقطة تحول مهمة في مسيرة البنك، من خلال ترسيخ مقره الرئيسي الجديد في الوجهة الرئيسية للمال والأعمال في المنطقة، وما تحمله من قيمة مضافة للصناعة المصرفية والمالية السعودية، والاقتصاد الوطني عموما، وشاهدة على التطور التنموي والحضاري المتسارع الذي تسجله المملكة اليوم على أكثر من صعيد ترجمة لرؤية المملكة 2030 ، الذي يتصدر تطوير القطاع المالي أجندة أولوياتها”.

لنجد أن الرؤية العامة للبنك في جميع قطاعاته هي التطوير والارتقاء باقتصاد البنك حتى يمكن الارتقاء باقتصاد المملكة السعودية بأكملها، وهو الاتجاه العام في الدولة، من أجل تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أهم وأكبر المدن الاقتصادية.

مميزات المقر الجديد لبنك الرياض

أيضًا من ضمن التصريحات الصادرة عن “العيسى” رئيس مجلس إدارة البنك، أن اختيار مركز عبد المالي ليكون المقر الرئيسي للإدارة العامة في البنك هي واحدة من أهم الخطوات من أجل ترجمة الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة والتي تمتد حتى 2025م.

حيث أن البنك يسعى إلى تحسين مكانته الريادية، على أن يتم ذلك عن طريق الارتقاء بالمعايير في بيئة الأعمال وما يًحيط بها، إذ أن محاولات البنك في تحسين بيئة الأعمال التي يمتلكها يعود على الاقتصاد السعودي بالكثير من الاستثمارات، من خلال تكوين بيئة جاذبة وآمنة.

وظائف بنك الرياض

قبل ساعات أعلن بنك الرياض عن طرح وظائف جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع لينكد إن Linked in وذلك لحملة البكالورويس في العاصمة السعودية الرياض، وجاءت الوظائف وشروطها، على النحو التالي:

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اشترطت إدارة بنك الرياض لشاغلي هذه الوظيفة ما يلي:

– درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها من شهادات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– أن يكون شاغل الوظيفة ذو خبرة في القطاع المصرفي لا تقل عن عامين.

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واشترطت فيها إدراة البنك السعودي ما يلي:

الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصي (نظم المعلومات الإدارية، التسويق) أو ما يعادلها من شهادات.

أن يكون المتقدم ذو خبرة لا تقل عن 4 أعوام بالقطاع المصرفي.

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وضع بنك الرياض للوظيفة شرطين:

– الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصي (نظم المعلومات الإدارية، التسويق) أو ما يعادلها.

– أن لا تقل الخبرة عن عامين في القطاع المصرفي.

وفي أحدث نشرة الوظائف السعودية ، طرحت وزارة الدفاع جملة من الوظائف للرجال والنساء، فضلًا عن الخريجين الجامعيين والحاصلين على الثانوية، بالإضافة إلى وظائف جديدة طرحتها مؤخرًا الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

الخاتمة

تعرفنا في السطور التالية، على إعلان بنك الرياض عن مقره الجديد، بالإضافة إلى وظائف بنك الرياض التي طرحها البنك خلال الساعات القليلة الماضية.