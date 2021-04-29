رسوم فيزا سيغنتشر الراجحي ومميزاتها

يقدم مصرف الراجحي الكثير من الكروت للعملاء منها فيزا سيغنتشر الراجحي المميزة حيث أنها تحتوي على الكثير من المميزات التي تهم كثير من العملاء معرفتها. نظرًا لما تحويه من مميزات استثنائية ومكافآت عديدة كما أنها مقبولة في الكثير من أجهزة الصراف الآلي حول العالم. تعتمد بطاقة الراجحي على تمويل المرابحة لتقديم الراحة المطلقة للعملاء المتوافقة مع ضوابط الشريعة. يتم إيداع مبلغ التمويل في حسابك من أجل شراء المشتريات أو السحب النقدي والربح يكون 1.99% في الشهر. يحسبها المصرف عند تقسيط مستحقات البطاقة. مميزات فيزا سيغنتشر الراجحي تقدم استفادة من أكثر من 200 مطعم في المطارات حول العالم

الحصول على خصم 12% عند القيام بالحجز في فنادق تشارك فيزا

برنامج مكافأة يتيح كسب نقطتين لكل ريال شراء عند الشراء محليًا وثلاث نقاط عند الشراء دوليًا

إمكانية أخذ خصم 30 % على محلات البيع بالتجزئة، في أكثر من 400 مكان في مختلف أنحاء العالم .

تعطي لك الحماية الكاملة من الاستخدام دون الإذن. مع توفير تعويضات تبدأ من 2.500 لـ 4000 دولار.

تتيح خدمة المساعدة الشخصية على حجزات الطيران والفنادق وغيرها.

إمكانية الدخول لـ أكثر من 1000 صالة انتظار بالمطارات في العالم من خلال برنامج Lounge Key بخصم يصل إلى 0% على خدمات الاستقبال وإمكانية المساعدة في أكثر من 500 مطار بالعالم.

مرونة في السداد .

مميزات حصرية مع خدمة “KIWI COLLECTION”

تتيح برنامج تساهيل 0% لتحويل قيمة مشترياتك على أقساط شهرية ثابتة بدون رسوم. مثل فيزا تسوق الراجحي.

متوافقة مع الشريعة الإسلامية

بطاقات إضافية لكل أفراد الأسرة

تسهيل الدفع الإلكتروني

سفر مريح مع بطاقات الراجحي .

توفير تأمين السفر للمستفيد وعائلته لمدة 3 شهور. وتغطية ضد الحوادث وإلغاء الرحلات وتأجيل الرحلات والحوادث وضياع الحقائب. رابط طلب بطاقة سيجنيتشر على موقع مصرف الراجحي مميزات فيزا سيغنتشر الراجحيرابط طلب بطاقة سيجنيتشر على موقع مصرف الراجحي يقدم مصرف الراجحي الكثير من البطاقات ولطلب هذه البطاقة اتبع الآتي: الدخول إلى موقع الراجحي

لو كنت لا تمتلك حسابًا قم بفتح حساب

وتحميل التطبيق ثم طلب البطاقة . رسوم بطاقة فيزا سيغنتشر تبلغ الرسوم السنوية 790 ريال

رسوم البطاقة الإضافية مجانية والبطاقة الإضافية الثالثة أو أكثر 30 ريال

يبلغ معدل الربح الثابت لكل شهر للتمويل المصاحب للفيزا 1.99%

يبلغ الحد الأدنى للسداد الشهري للبطاقة 5% أو 100 ريال الأعلى.

تبلغ رسوم العمليات الدولية 2.75%.

تبلغ رسم إعادة إصدار البطاقة مرة أخرى 50 ريال

تبلغ رسوم عملية السحب النقدي 75 ريالًا

تبلغ رسوم الاعتراض الخاطئ 50 ريال

تبلغ رسوم طلب نسخة من إيصال الشراء 150 ريال. رسوم بطاقة فيزا سيغنتشر الوسوم

يقدم مصرف الراجحي الكثير من الكروت للعملاء منها فيزا سيغنتشر الراجحي المميزة حيث أنها تحتوي على الكثير من المميزات التي تهم كثير من العملاء معرفتها. نظرًا لما تحويه من مميزات استثنائية ومكافآت عديدة كما أنها مقبولة في الكثير من أجهزة الصراف الآلي حول العالم. تعتمد بطاقة الراجحي على تمويل المرابحة لتقديم الراحة المطلقة للعملاء المتوافقة مع ضوابط الشريعة. يتم إيداع مبلغ التمويل في حسابك من أجل شراء المشتريات أو السحب النقدي والربح يكون 1.99% في الشهر. يحسبها المصرف عند تقسيط مستحقات البطاقة. مميزات فيزا سيغنتشر الراجحي تقدم استفادة من أكثر من 200 مطعم في المطارات حول العالم

الحصول على خصم 12% عند القيام بالحجز في فنادق تشارك فيزا

برنامج مكافأة يتيح كسب نقطتين لكل ريال شراء عند الشراء محليًا وثلاث نقاط عند الشراء دوليًا

إمكانية أخذ خصم 30 % على محلات البيع بالتجزئة، في أكثر من 400 مكان في مختلف أنحاء العالم .

تعطي لك الحماية الكاملة من الاستخدام دون الإذن. مع توفير تعويضات تبدأ من 2.500 لـ 4000 دولار.

تتيح خدمة المساعدة الشخصية على حجزات الطيران والفنادق وغيرها.

إمكانية الدخول لـ أكثر من 1000 صالة انتظار بالمطارات في العالم من خلال برنامج Lounge Key بخصم يصل إلى 0% على خدمات الاستقبال وإمكانية المساعدة في أكثر من 500 مطار بالعالم.

مرونة في السداد .

مميزات حصرية مع خدمة “KIWI COLLECTION”

تتيح برنامج تساهيل 0% لتحويل قيمة مشترياتك على أقساط شهرية ثابتة بدون رسوم. مثل فيزا تسوق الراجحي.

متوافقة مع الشريعة الإسلامية

بطاقات إضافية لكل أفراد الأسرة

تسهيل الدفع الإلكتروني

سفر مريح مع بطاقات الراجحي .

توفير تأمين السفر للمستفيد وعائلته لمدة 3 شهور. وتغطية ضد الحوادث وإلغاء الرحلات وتأجيل الرحلات والحوادث وضياع الحقائب. رابط طلب بطاقة سيجنيتشر على موقع مصرف الراجحي مميزات فيزا سيغنتشر الراجحيرابط طلب بطاقة سيجنيتشر على موقع مصرف الراجحي يقدم مصرف الراجحي الكثير من البطاقات ولطلب هذه البطاقة اتبع الآتي: الدخول إلى موقع الراجحي

لو كنت لا تمتلك حسابًا قم بفتح حساب

وتحميل التطبيق ثم طلب البطاقة . رسوم بطاقة فيزا سيغنتشر تبلغ الرسوم السنوية 790 ريال

رسوم البطاقة الإضافية مجانية والبطاقة الإضافية الثالثة أو أكثر 30 ريال

يبلغ معدل الربح الثابت لكل شهر للتمويل المصاحب للفيزا 1.99%

يبلغ الحد الأدنى للسداد الشهري للبطاقة 5% أو 100 ريال الأعلى.

تبلغ رسوم العمليات الدولية 2.75%.

تبلغ رسم إعادة إصدار البطاقة مرة أخرى 50 ريال

تبلغ رسوم عملية السحب النقدي 75 ريالًا

تبلغ رسوم الاعتراض الخاطئ 50 ريال

تبلغ رسوم طلب نسخة من إيصال الشراء 150 ريال. رسوم بطاقة فيزا سيغنتشر

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