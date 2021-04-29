شروط الكفيل في بنك التسليف 1442 وطريقة الاستعلام عن الكفيل في بنك التسليف

شروط الكفيل في بنك التسليف هي واحدة من ضمن الأولويات التي يبحث عنها المواطن السعودي عندما يرغب في الحصول على قرض من بنك التسليف، حيث يشترط البنك وجود كفيل للحصول على التمويل الاجتماعي للمواطن السعودي محدود الدخل، ولذلك فسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل الخاصة بالكفالة في بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية، وشروط الكفيل لدى بنك التنمية وفقا للتحديثات الجديدة، وكذلك نموذج الكفالة وطريقة الاستعلام عن كفيل بنك التسليف.

تفاصيل الكفالة في بنك التسليف

يوفر البنك العديد من برامج القروض الاجتماعية لدعم وتمويل الفئات والشرائح المختلفة من المواطنين والأسر محدودة الدخل، مثل تمويل الزواج للشباب الباحثين عن دعم لمستلزمات واحتياجات الزواج المعتادة، وقرض كنف للمطلقات والأرامل التي تتفق ظروفهم المعيشية مع معايير الاستفادة من تمويل كنف، بالاضافة إلى تمويل الترميم لدعم المواطن في عملية اصلاح وترميم المنزل، وكذلك قرض آهل لتمويل الأسر المحتاجة بشرط أن يكون المتقدم قد حصل على أحد برامج التمويل السابقة، مع ضرورة أن يكون قد مر على سداد آخر قسط عام واحد على الأقل.

كذلك يتيح البنك لعملائه من المواطنين إمكانية الاستفادة من تمويل العمل الحر أو منتج نفاذ لراغبي العمل الحر وزيادة الدخل الشهري، وغيرها أيضا من القروض الاجتماعية المميزة آخرها برنامج تمويل السيارة بحيث يستخدمها العميل في العمل لدى تطبيقات التوصيل في المملكة من أجل زيادة الدخل الشهري أيضا.، لذلك من يرغب في الحصول على تمويل اجتماعي من بنك التنمية فإن أول ما يبحث عنه هو هل سوف يشترط البنك إحضار كفيل لمنحه مبلغ التمويل المطلوب أم لا؟ وما هي شروط الكفالة والفئات التي يجب عليها إحضار كفيل في بنك التسليف والادخار السعودي.

شروط الكفيل في بنك التسليف

اشترط بنك التنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الضامن أو الكفيل في بنك التسليف والادخار السعودي وهي:

يجب أن يكون الضامن أو الكفيل مواطن سعودي الجنسية مقيم في أراضي المملكة.

شرط هام من شروط الكفيل في بنك التسليف أنه يجب ألا يكون الكفيل ضامنا للبنك مع أي برنامج تمويل اجتماعي آخر.

إذا اقترض الكفيل من بنك التسليف في وقت سابق، فيجب عليه أن يكون منتظما في دفع الأقساط السابقة المستحقة.

يجب أن يقوم الكفيل بتقديم كافة المستندات والضمانات اللازمة التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لبنك التسليف.

من ضمن شروط الكفيل في بنك التسليف أنه يجب ألا يزيد الاستقطاع الشهري من الراتب عن 30%.

يجب أن يقوم الكفيل والمكفول بالتوقيع على فاتورة الدفع كاملة.

لا يشترط البنك وجود كفيل إذا كان المقترض موظف في جهة حكومية أو متقاعد مدني.

يتم الموافقة على نقل الكفالة من قبل بنك التسليف في حالة توظيف المكفول في شركة قطاع عام، أو في حالة تقاعد الكفيل أو وفاته.

طريقة تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف بالخطوات

من أهم الخطوات للموافقة على طلب قرض اجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية، هي تعبئة نموذج استمارة 105 للكفالة بالطريقة الصحيحة، والذي يتم تنزيله بسهولة من خلال موقع بنك التنمية، لذلك فسوف نوضح لكم من خلال موقع ثقفني تفاصيل نموذج الكفيل في بنك التسليف، وطريقة تعبئة البيانات التي يتضمنها بشكل سليم، وذلك بعد أن استعرضنا معاً شروط الكفيل في بنك التسليف.

يقوم الكفيل أولا بتعبئة البيانات الخاصة به، والتي تتضمن الاسم ورقم الهاتف ورقم ومكان استخراج بطاقة الهوية، بالاضافة إلى الرمز البريدي والعنوان الوطني بالتفصيل. يقوم الكفيل في الخطوة الثانية بإدخال معلومات الكفالة، والتي تتضمن اسم الشخص المقترض ورقم الهاتف ورقم ومكان استخراج بطاقة الهوية، وكذلك الرمز البريدي والعنوان الوطني بالتفصيل، بالاضافة إلى نوع التمويل الاجتماعي وقيمته وعدد الأقساط ومدة سدادها وقيمة القسط الشهري المستحق. في الخطوة الثالثة يقوم الكفيل في بنك التسليف بالتوقيع وكتابة تاريخ اليوم. يقوم الكفيل في الخطوة الرابعة بتعبئة البيانات الوظيفية للكفيل، والتي تتضمن الاسم والمسمى الوظيفي والمرتبة أو المنصب الوظيفي، وكذلك اسم الوزارة والجهة والرقم الوظيفي والقسم، بالاضافة إلى الراتب الشهري والبدلات.

طريقة الاستعلام عن الكفيل في بنك التسليف

بعد توضيح شروط الكفيل في بنك التسليف ، يجب توضيح كيفية الاستعلام عن الكفيل، حيث يتيح بنك التنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن الكفالة في بنك التسليف إلكترونيا عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يقوم المستخدم أولا بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار السعودي، ثم يقوم بالضغط على ذر تسجيل الدخول من أعلى الصفحة.

سوف يقوم النظام بتوجيه المستخدم لتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يقوم المستخدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور السرية ورمز التحقق المرئي ثم يقوم بالضغط على ذر تسجيل الدخول.

سوف يقوم النظام بإرسال رسالة نصية إلى هاتف المستخدم تحتوي على رمز التأكيد.

بعد تأكيد التسجيل يقوم المستخدم بالضغط على خدمة حسابي من صفحة المستخدم، وسوف يعرض النظام القروض التي يمكن الاستعلام عن كفالتها.

وبذلك نكون قد استعرضنا معا تفاصيل الكفالة في بنك التنمية الاجتماعية، وكذلك أوضحنا شروط الكفيل في بنك التسليف وفقا لآخر التحديثات، كما ذكرنا بالخطوات طريقة الاستعلام عن كفيل بنك التسليف، بالاضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بنموذج الكفالة 105، وكيفية تعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة الخاصة بنموذج الكفيل في بنك التسليف.