رابط وظائف مستشفيات القوات المسلحة السعودية بوابة التوظيف // التخصصات وطريقة التقديم والشروط

أعلنت اليوم الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، عن وظائف مستشفيات القوات المسلحة لحملة الشهادات العليا ” الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه”، للرجال والنساء لعدد 112 وظيفة شاغرة بها وفق شروط وضوابط حددتها الإدارة، في الراغبين للتسجيل على التخصصات في عدة مدن بالمملكة، وحددت موعد بداية التسجيل على الوظائف وكافة التفاصيل، في ظل سعي المملكة للحد من البطالة خاصة بين حملة المؤهلات العليا، وقالت الإدارة أن رابط منصة الخدمات الطبية، هو رابط التقديم على التخصصات المعلن عنها لمن يرغب بالتسجيل، وفيما يلي الموعد والتخصصات وأماكن العمل وكافة التفاصيل.

منصة الخدمات الطبية وظائف مستشفيات القوات المسلحة

بينت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية، أن رابط بوابة التوظيف هو رابط التسجيل على الوظائف المعلن عنها، وفيما يلي التخصصات المطلوبة وطريقة التسجيل وموعد التسجيل، وأماكن المستشفيات التي بها العمل في المملكة بجميع المحافظات.

أستشاري جلدية. منسق مكافحة عدوى العدد المطلوب وظيفتين. طبيب أخصائي / طب الأسرة والمجتمع العدد المطلوب أربع وظائف. مساعد طبيب أسنان عدد الوظائف المطلوبة 99 وظيفة شاغرة. صيدلي. رئيس بنك الدم. أستشاري مكثف العدد المطلوب ثلاث وظائف.

الدخول على منصة الخدمات الطبية.

تسجيل البيانات والمؤهلات العلمية للمتقدم.

تحديد الوظيفة التي ترغب في التسجيل عليها.

الضغط على تسجيل ثم حفظ الطلب.

التخصصات المطلوبة للوظائف القوات المسلحةطريقة التقديم على رابط وظائف مستشفيات القوات المسلحةموعد التقديم على الوظائف المطلوبة

كما جاء في إعلان الوظائف فأن بداية التسجيل يوم الأربعاء 2021/04/28، الموافق 16 من شهر رمضان 1442 هجري حتى يوم 2021/05/12 القادم.

مستشفى القوات المسلحة بالخرج.

مستشفى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

مستشفة قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

أماكن العمل والمستشفيات العسكرية بالمملكة العربية السعودية