نذر حرب في وسط آسيا.. اندلاع معارك بين قرغيزستان وطاجيكستان

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 19 آخرون بجروح إثر اشتباكات اندلعت، الخميس، بين جيشي قرغيزستان وطاجيكستان في منطقة متنازع عليها من حدود الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى.

وقالت وزارة الصحة في قرغيزستان في بيان إن 17 شخصا أصيبوا في الاشتباكات "قتل واحد" منهم.

من جهتها، ذكرت اللجنة الأمنية في طاجيكستان أن اثنين من مواطنيها أصيبا أحدهما في حالة خطيرة.

وأعلنت قرغيزستان أنها سيطرت على نقطة حدودية طاجيكية خلال المواجهات العنيفة، التي اندلعت خلال الساعات الماضية.

وقال مجلس الأمن القومي القرغيزي في بيان إن قواته الخاصة سيطرت على هذا الموقع "ردا على قصف نفذته القوات الطاجيكية وتسبب باندلاع حريق في نقطة حدودية تسيطر عليها قرغيزستان".

ولا يزال جزء كبير من الحدود الطاجيكية - القيرغيزية بدون ترسيم، مما أدى إلى اندلاع نزاعات شرسة حول المياه والأراضي والمراعي، تحولت إلى اشتباكات عنيفة بشكل متقطع.

وطالب الجاران بالمنطقة المحيطة بخزان المياه، وهو نزاع يعود إلى عقود عندما كانا جزءا من الاتحاد السوفيتي.