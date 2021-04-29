قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 19 آخرون بجروح إثر اشتباكات اندلعت، الخميس، بين جيشي قرغيزستان وطاجيكستان في منطقة متنازع عليها من حدود الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى.
وقالت وزارة الصحة في قرغيزستان في بيان إن 17 شخصا أصيبوا في الاشتباكات "قتل واحد" منهم.
من جهتها، ذكرت اللجنة الأمنية في طاجيكستان أن اثنين من مواطنيها أصيبا أحدهما في حالة خطيرة.
وأعلنت قرغيزستان أنها سيطرت على نقطة حدودية طاجيكية خلال المواجهات العنيفة، التي اندلعت خلال الساعات الماضية.
وقال مجلس الأمن القومي القرغيزي في بيان إن قواته الخاصة سيطرت على هذا الموقع "ردا على قصف نفذته القوات الطاجيكية وتسبب باندلاع حريق في نقطة حدودية تسيطر عليها قرغيزستان".
ولا يزال جزء كبير من الحدود الطاجيكية - القيرغيزية بدون ترسيم، مما أدى إلى اندلاع نزاعات شرسة حول المياه والأراضي والمراعي، تحولت إلى اشتباكات عنيفة بشكل متقطع.
وطالب الجاران بالمنطقة المحيطة بخزان المياه، وهو نزاع يعود إلى عقود عندما كانا جزءا من الاتحاد السوفيتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نذر حرب في وسط آسيا.. اندلاع معارك بين قرغيزستان وطاجيكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.