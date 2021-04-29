قتلى وجرحى إثر اشتباكات عنيفة على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

جدة - نرمين السيد - وأفادت دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومى فى قيرغيزستان بأن الاشتباكات توسعت فى المنطقة الحدودية مع طاجيكستان وبأن الجيش الطاجيكى أطلق النار على نقاط أخرى فى تلك المنطقة : "فُتحت النيران على نقطتى "كوجوغار" و "بولاك باشى" الحدودية ، وكذلك نقاط "كابشيجاى" الحدودية"، و" مين بولاك "و" دوستوك "التى اشتعلت فيها النيران.

بدوره، قال الممثل المفوض للحكومة القرغيزية فى منطقة باتكين، أوموربيك سوفانالييف، إن القتال والاشتباكات كانت قد بدأت فى منطقة أخرى على الحدود مع طاجيكستان.

كما أفادت دائرة الحدود القيرغيزية أن كلا البلدين يعملان على تجميع قوات عسكرية إضافية على طول محيط حدود الدولة بالكامل، منوهة فى وقت سابق من اليوم بأن حرس الحدود الطاجيكى أقدم على استفزاز السكان المدنيين ما أدى لنشوب اشتباكات.

ووفقا لوزارة الصحة القرغيزية، أسفرت الاشتباكات عن إصابة 17 شخصا، ووفاة شخص بطلق نارى.

أما من الجانب الطاجيكى، فقالت لجنة الدولة الطاجيكية للأمن القومى إن الجنود القرغيزيين فتحوا النار على حرس الحدود فى طاجيكستان.