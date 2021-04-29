كشفت هيئة رقابية بريطانية، اليوم الخميس، عن 41 إصابة جديدة بتجلطات دموية نادرة بعد تلقي لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا.
جاء هذا في تحديث أسبوعي لهيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، عن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، بحسب "رويترز".
إسرائيل تعلن إصابة 4 مواطنين حاصلين على اللقاح بالسلالة الهندية
وقالت الهيئة إن إجمالي حالات الإصابة بجلطات مع انخفاض في عدد الصفائح الدموية بعد التطعيم بأسترا زينيكا هذا الأسبوع بلغ 209 حالة، مقارنة بـ 168 حالة تم رصدها الأسبوع الماضي.
ويخضع لقاح أسترا زينيكا للتدقيق فيما يتعلق بمسألة التجلطات النادرة للغاية في ظل ارتفاع الحالات المرصودة بين صغار السن.
وأوصت بعض الدول ومنها بريطانيا بعدم إعطاء اللقاح لمن هم دون سن معينة.
وذكرت الهيئة أن 41 شخصا توفوا بسبب الإصابة بالجلطات في بريطانيا بزيادة تسع حالات عن بيانات الأسبوع الماضي.
ويقول خبراء إن حالات قديمة ربما ما زالت تظهر في الأعداد الإجمالية وإن الجلطات ما زالت حدثا نادرا للغاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 41 إصابة جديدة بجلطات دموية بعد تلقي لقاح أسترا زينيكا ببريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.