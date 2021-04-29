“بالرقم السري” استخراج نتائج الطلاب pdf المرحلة الابتدائية noor.moe.gov.sa عبر منصة مدرستي

يبحث استخراج نتائج الطلاب بالسعودية للمرحلة الابتدائية التي انتهى الاختبار فيها منذ وقت قريب، من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي، والتي يترقب الطلاب ظهورها بين الحين وآخر ويتابع الأخبار عبر منصة وزرارة التربية والتعليم على تويتر وتقوم منصة مدرستي التعليمية بمشاركة الطالب العملية التعليمية والمعلم في الدروس والحصص اليومية وأيضا الإعلان عن النتائج الفصلية التي ينتظرها الجميع للاختبارات النهائية 1442، ويكون حساب ولي الأمر هو الوسيلة الاسهل لاستخراج نتائج الطلاب بدون رقم سري.

انتهاء الاختبارات النهائية 1442

رابط نظام نور لنتائج المرحلة الابتدائية

هو الرابط التعليمي الشامل الذي يتم من خلاله تسجيل الطلاب واستخراج النتائج النهائية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية بحساب الطالب وحساب ولي الأمر، وتم إنشاء منصة مدرستي التعليمية منذ حوالي عامين لتكون منبر تعليمي بديل عن الذهاب إلى المدارس يوميا ومتابعة دروس الطلاب، وتم تهيئتها بشكل كامل ليكون التعليم من خلالها عبر تحديد جدول حصص الطالب اليومية وجدول الاختبارات النهائية 1442، وتم إتاحة المنصة أيضا لأداء الاختبارات وللدخول على رابط نظام نور المركزي للنتائج، ويمكن للطلاب معرفة موعد الإعلان عن النتيجة والدرجات من خلال رابط نظام نور التعليمي المركزي بشكل مباشر برقم الهوية.

يقوم ولي الأمر بالدخول على منصة مدرستي. يتم اختيار تبويب “تسجيل الدخول”. الانتقال إلى تبويب نظام نور. يتم إدخال بيانات الحساب وإدخال كلمة المرور. لابد من كتابة رمز التحقق. يبدا الدخول.

استخراج نتائج الطلاب بحساب ولي الأمر عبر مدرستي

ويقوم الطلاب الناجحين في الفوف الدراسية من الصف الأول وحتى الصف الخامس بالترقب والاستعداد للانتقالات بين المدارس، الترفيعات، ويتم ترفيعات الطلاب بالدخول عبر رابط حساب نور المركزي من خلال حساب قائد المدرسة والذي يتم الدخول بحسابه الخاص ويقوم بالدخول على ترفيعات الطلاب ليتم الانتقال من صف إلى صف جديد، أما ترفيعات الطلاب في الصف السادس الابتدائي للانتقال إلى الأول المتوسط يتم بخطوات أخرى جديدة.

إعلان نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية

تداولت الأخبار عبر العديد من وسائل الاخبار عن إعلان نتائج نظام نور للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف السادس برقم الهوية الوطنية والرقم السري، وقد طال انتظار الطلاب من الانتهاء من الاختبارات في السادس من رمضان، وقد قررت وزارة التربية والتعليم أن يتم إعلان نتائج ابتدائي بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بالأمس.