أخبار اليمن : أمطار رعدية متفاوتة على المرتفعات الجبلية

أمطار رعدية متفاوتة على المرتفعات الجبليةافاد المركز الوطني للأرصاد الجوية ، باستمرار حالة عدم استقرار الأجواء على أجزاء واسعة من البلاد، خصوصاً الأجزاء الشرقية منها لمحافظات حضرموت والمهرة، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية وكذلك على أجزاء من هضبة حضرموت وشبوة في فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الحالة الجوية تتركز على المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية والطرق الصحراوية الطويلة من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو الشابورة المائية.

