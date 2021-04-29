أخبار اليمن : الصحة العالمية تزف خبراً ساراً بشأن كورونا في أوروبا

الصحة العالمية تزف خبراً ساراً بشأن كورونا في أوروباأكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد من تلقوا لقاحات كورونا في أوروبا بشكل كامل صار حاليا أعلى من أصيبوا بالفيروس.

وأشار المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوجه، اليوم الخميس إلى مرور 462 يوما منذ تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في منطقة أوروبا.

وقال إنه منذ ذلك الحين جرى رصد الفيروس في 5ر5 % من إجمالي التعداد السكاني في القارة، بينما تلقى 7 % من السكان التطعيم كاملا.

وتابع بالقول إنه للمرة الأولى خلال شهرين سجلت أوروبا تراجعا ملحوظا في الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي، ولكنه حذر في نفس الوقت من أن حصيلة الإصابات مازالت مرتفعة إلى حد كبير.

وتضم منظمة الصحة العالمية أكثر من 50 دولة في منطقة أوروبا، بينها أماكن مثل تركيا وروسيا وأوكرانيا.

وفي هذه الدول جرى تسجيل إجمالي 3ر51 مليون إصابة حتى الآن، منها حوالي 37ر1 مليون إصابة خلال الأيام السبعة الماضية.

ويقول الخبراء إن العدد الفعلي للإصابات ربما يتجاوز الحصيلة الرسمية.

وقال كلوجه، إنه جرى إعطاء نحو 215 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في المنطقة حتى الآن. وتلقى ما يقدر بـ16 % من السكان جرعة واحدة، على الأقل.

المصدر: (د ب ا)

