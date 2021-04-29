اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة قضية المقاتلين والمرتزقة الأجانب فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - انطلقت قبل قليل جسلة مغلقة لمجلس الأمن، اليوم الخميس، بمشاركة المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيتش؛ لمناقشة قضية المقاتلين والمرتزقة الأجانب بليبيا، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز".





وأكد أعضاء لجنة "5+5" العسكرية الممثلة للقيادة العامة للجيش الليبى، السبت الماضى، استمرارهم فى تنفيذ المهام المناطة بهم والمتمثلة فى تثبيت إجراءات إتفاق إيقاف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلى ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. وأوضحت اللجنة أن أى مهام تسند إليها لغرض الوصول إلى استقرار تام بكافة الأراضى الليبية لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المزمع إجراؤها فى 24 ديسمبر من هذا العام، وأنهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية.

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