أعلى عائد في البنوك الإسلامية يصل إلى % 18 أفضل من شهادات الإستثمار تعرف عليها، نتناول اليوم أفضل شهادات إستثمار تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما نتناول متوسط العائد على شهادات الإستثمار تلك وماهي الشهادات الأفضل والأعلى عائد، حيث تتعرض عوائد تلك الشهادات إلى الصعود أو الهبوط وفقاً للعوائد السنوية للبنك، ويتم إحتساب مكسب الشهادة على أساس مكسب البنك، ونتناول اليوم أعلى عائد في البنوك الإسلامية يصل إلى % 18 أفضل من شهادات الإستثمار تعرف عليها.

أعلى عائد في البنوك الإسلامية يصل إلى % 18

هناك ثلاثة بنوك سنتناول الحديث عنها اليوم تقدم تعامل ثابت يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بنك البركة وبنك فيصل الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وتتميز بتقديم أعلى عائد في البنوك الإسلامية، وحديثنا اليوم عن البنوك الثلاثة والتي تقدم مجموعة شهادات إستثمار وصكوك محلية وشهادات استثمار دولارية كذلك.

شهادات بنك البركة المحلية

يقدم بنك البركة 10 شهادات إستثمار وصكوك بالجنية إلى جانب ثمانية شهادات وصكوك أُخرى بعملة الدولار الأجنبية نتناول اليوم أعلى عائد في البنوك الإسلامية ، لكي تتمكن من شراء شهادة في البنك يجب أن يكون لديك حساب توفير أو حساب جاري، فهو متاح للعرب والأجانب وحساب العائد على تلك الشهادة يتم احتسابه من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة، ومنها الشهادة الأولى الشهادة الثلاثية التي تبدأ بمبلغ 5 ألاف جنيه مصري ومضاعفاتها بعائد % 9.25.

والشهادة الثانية الشهادة الفورية التي توفر عائد مقدم مع جوائز تبدأ من ألف جنية ومضاعفاتها ومدتها 3 سنوات ويمكنك الحصول على عائد سنوي مقدم بنسبة % 8.5 الشهادة الثالثة هي شهادة مصر الذهبية مدتها 5 سنوات تبدأ من ألف جنية ومضاعفاتها، يتم صرف العائد سنوياً بنسبة % 10، والشهادة الرابعة هي شهادة المستقبل مدتها 7 سنوات بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها عائد تراكمي في نهاية المدة بنسبة % 11.5.

صكوك بنك البركة المحلية

خامساً فئة الصك والتي تبدأ من ألف جنية ومضاعفاتها مدة 10 سنوات يمكنك إختيار دورية العائد المناسبة لك الربع سنوي % 10 .25 والنصف سنوي % 10.5والسنوي % 11 والتراكمي % 18 وهو أعلى عائد في البنوك الإسلامية على الإطلاق ويتم إحتسابه سنوياً، وفي حالة إختيار العائد التراكمي الشهادات الإستثمارية فإن البنك يوفر لك إمكانية الحصول على % 50 من العائد بعد مرور 5 سنوات، النوع السادس هو صك العمرة ذو العائد التراكمي بسعر 100 جنية ومضاعفاتها بدون حد أقصى بعائد % 11 في نهاية المدة.

شهادات بنك البركة الدولارية

النوع الأول شهادة سنوية دولارية الإستثمار في البنوك بالسلعة الأجنبية صاحبة أعلى عائد في البنوك الإسلامية تبدأ من 500 دولار ومضاعفاتها يتم صرف عائد شهري % 1.75، النوع الثاني الشهادة الثلاثية الدولارية ومدتها 3 سنوات تبدأ من 100 و 500 و 1000 دولار ومضاعفاتها عائد ربع سنوي بنسبة % 2.18 ، النوع الثالث الشهادة الخماسية الدولارية لمدة 5 سنوات تبدأ من 1000 دولار ومضاعفاتها عائد نصف سنوي % 2.2 وسنوي % 2.23 والعائد التراكمي % 2.25.

شهادات بنك فيصل

يوفر بنك فيصل ثلاثة شهادات مميزة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأولى هي شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات ويتم تجديدها تلقائياً، إلا إذا قمت بتقديم طلب للبنك بعدم تجديدها بعد نهاية المدة بقيمة تبدأ من ألف جنية ومضاعفاتها متاحة لجميع قاطني الدول العربية، ويتم الحصول على العائد كل 3 شهور بعائد يفوق شهادات الإستثمار ومتوسط العائد 9.2 %سنوياً.

والثانية شهادة إزدهار ومدتها 5 سنوات بمبلغ يبدأ من ألف جنية ومضاعفاتها بعائد متغير ويتم الحصول على العائد كل 3 شهور بعائد 9.6 % سنوياً متاح للعرب جميعاُ ويتم السحب مرتين على عمرة، والثالثة شهادة نماء مدتها 7 سنوات توفر عائد تراكمي مرتفع حيث يتم إستثمار العائد وأصل المبلغ مرة أُخرى بعد 3 شهور في عمليات استثمارية طويلة الأجل، ويمكن الحصول على 50 % من العائد بعد مرور 4 سنوات بعائد متوقع 11.6 % سنوياُ.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

يوفر مصرف أبو ظبي الإسلامي صكوك بالجنية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الصك الأول مدته 3 سنوات بعائد متغير متوسطه 8 % شهرياُ وكل 3 شهور بعائد 8.15 %، الصك الثاني مدته 5 سنوات بعائد 8.5 % يتم صرفه شهرياً.