الاردن : استمع مع الظهراوي ولجنة فلسطين عن انتهاكات غير منشورة للاحتلال في القدس .. بالفيديو

دوت الخليج - بتول دانو تيكا - : اتخذت لجنة فلسطين النيابية موقفا صارما تجاه ما يجري في القدس المحتلة من انتهاكات يمارسها الاحتلال والمستوطنون بحق المدينة و المقدسيين .

وقد أدانت اللجنة التي يرأسها النائب محمد الظهراوي هذه الممارسات معتبرة انها تنتهك كل الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية .

وخلال اجتماع للجنة الاثنين سجلت المدينة نيوز وقائعه قال الظهراوي بحضور مدير شؤون المسجد الاقصى بوزارة الاوقاف الدكتور عبد الستار القضاة أعلن الظهراوي إدانة اللجنة واستنكارها لهذه الممارسات وسط الصمت العربي والدولي .

واعلن بأن لجنة فلسطين النيابية ستخاطب جميع البرلمانيات في الوطن العربي والعالم لمواجهة هذه الغطرسة التي يقوم بها الاحتلال والمستوطنون وبأن اللجنة ستقوم بزيارات متعددة للبرلمانات المختلفة حاملة هذه الرسالة المهمة كما وأعلن عن تنظيم مؤتمر لمناسبة مئوية الدولة للحديث عن دور الهاشميين في حماية المقدسات ورعياتها وصيانتها عبر التاريخ .

وتطرق أعضاء اللجنة النواب فايز البصبوص وراشد الشوحة ومحمد الخلالية ومحمد ابو صعيليك وحسن الرياطي إلى هذه الانتهاكات معلنين وقوف لجنتهم مع القدس والمقدسيين والقضية الفلسطينية مطالبين بأن يتم الرد على هذه الانتهاكات فعلا لا قولا ، ومؤكدين ثقتهم بالقيادة الهاشمية وتثمينهم للجهود التي يبذلها جلالة الملك في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة ووقوفهم خلف جلالته .

كما وأعلنت اللجنة مطالبتها بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب .

من جانبه تحدث الدكتور القضاة عما يجري في القدس وعن ممارسات الاحتلال والجهود التي يبذلها الاردن بهذا الصدد وبأن الوزارة تتابع لحظة بلحظة كل ما يجري في المدينة وبأن هناك اتصالات مفتوحة ودائمة مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات المعنية لتنسيق المواقف ومواجهة هذه التحديات .

المدينة نيوز سجلت وقائع التصريحات المختلفة واليكموها بالفيديو :