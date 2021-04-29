السلالة الهندية تتسلل إلى دولة أوروبية جديدة

تسللت السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا، لدولة أوروبية جديدة، وهذه المرة في أوروبا الشرقية، لتدق ناقوس الخطر حول تفشي الوباء.
وأعلنت السلطات الصحية الرومانية تسجيل أول إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في شخص وصل مؤخرا من الهند.
وتم اكتشاف المتحور الجديد، في مقاطعة براسوف بوسط رومانيا، في شاب يبلغ من العمر 26 عاما.
وقالت السلطات إن السلالة تختلف عن المتحور الذي يمكن أن يكون مسؤولا عن الوضع الوبائي الكارثي الذي تشهده الهند حاليا.
وكان المصاب ضمن 8 رومانيين وصلوا مؤخرا من الهند، وأثبتت الفحوصات إصابة 5 منهم بفيروس كورونا وثلاثة خرجت نتائجهم سلبية.
وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات بشأن الوباء ما تزال جارية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن نسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يُشتبه في أنها المسؤولة عن إغراق الهند في أزمة صحية كبيرة، قد رُصِدت في "17 دولة على الأقل".
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