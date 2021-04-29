الديوان الملكي يعلن وفاة عم ملك الأردن الأمير محمد بن طلال

أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال عّم الملك عبدالله الثاني وممثله الشخصي.
وجاء في بيان الديوان الملكي الأردني: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان، يوم الخميس الواقع في 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 أبريل 2021 ميلادي".
وقال موقع قناة "المملكة" إن الأمير محمد ولد عام 1940 في مدينة عمان، وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمان ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.
وخدم الراحل بلاده من خلال توليه عدة مناصب رسمية، فمنذ عام 1952 إلى عام 1962 كان وليا للعهد، وفي عام 1970 صدرت الإرادة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين في عام 1973 ممثلا شخصيا للملك وواصل شغل هذا المنصب حتى اليوم.
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