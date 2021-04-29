عزل 21 شخصا للاشتباه بإصابتهم بـ "السلالة الهندية" في العراق

أعلنت محافظة ذي قار العراقية عن اكتشاف عدد من حالات السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا، مما يهدد بانتشار السلالة في العراق.

وأعلن مدير عام صحة ذي قار، عن احتجاز 21 شخصا يشتبه إصابتهم بالسلالة الهندية لكورونا، من أقارب حالة مشتبه بها عائدة من الهند.

وكانت خلية الأزمة في البرلمان العراقي، قد حذرت الثلاثاء، من أن "السلالة الهندية" من فيروس كورونا "قريبة من الدخول إلى العراق" وشددت على أن "الإجراءات الصارمة وحدها قادرة على منعها".

وقال مقرر الخلية، جواد الموسوي، في بيان إن "السلالة الهندية لفيروس كورونا هي الأخطر لغاية الآن وهي قريبة جدا من الدخول للعراق"، مضيفا أن "على السلطات الحكومية ووزارة الصحة اتخاذ إجراءات استباقية صارمة ومبكرة بمنع رعايا دولة الهند والدول المصابة الأخرى من الدخول للعراق لمدة شهر".

ودعا الموسوي إلى عدم السماح بدخول وافدين إلى العراق إلا من الملقحين والحاملين لفحص PCR "، وفرض إجراءات حجر عليهم لمدة 14 يوم".