البنتاجون: مستعدون لمواصلة الضغط لانسحاب القوات الخارجية من ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، استعداد الولايات المتحدة لمواصلة الضغط من أجل تحقيق انسحاب كل القوات الخارجية من أراضى ليبيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكى، لورا كوبير، خلال مؤتمر للمجلس الأطلسى فى واشنطن: "نواصل متابعة تطورات الأوضاع فى ليبيا، لا نزال ننطلق من الضرورة التامة لانسحاب كل القوات الخارجية، الأمر الذى تم الاتفاق عليه دوليا". وأضافت كوبير: "ونحن سنكون مستعدين للاستمرار فى مواصلة الضغط فى حال عدم حدوث ذلك".

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