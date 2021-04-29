الهند: سنستلم الكتيبة الأولى لمنظومات ”إس-400” حتى أواخر 2021 

أعلن سفير نيودلهي لدى موسكو، بابلا فينكاتيش فارما، أن الهند ستستلم الكتيبة الأولى لمنظومات الصواريخ الروسية "إس-400" للدفاع الجوي التي اشترتها من روسيا حتى أواخر العام الحالي.
وقال فارما، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في موسكو، ردا على سؤال حول موعد استلام الكتيبة الأولى للمنظومات: "حتى نهاية العام الحالي. العقد يجري تنفيذه بالتوافق مع المواعيد المحددة".
ووقعت روسيا والهند في أكتوبر 2018 عقدا بقيمة 5.43 مليار دولار لتوريد الطرف الهندي بـ5 كتائب من منظومات "إس-400" الروسية.
وجرى إبرام الصفقة، التي تم وصفها بأكبر اتفاق من نوعه في تاريخ "روس أوبورون إكسبورت" وهو الطرف الوحيد المعني بتصدير الأسلحة الروسية، خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للهند، وسط معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة، ومن المتوقع إنجاز عمليات تزويد الطرف الهندي بالمنظومات حتى 2023.
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