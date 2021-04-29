أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الخميس، أنها ستفرض عقوبات على العسكريين الموقعين على عريضة سياسية "لإخلالهم بمبدأ الحياد في الجيش".
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية لـ"دوت الخليج" إنها ستفرض عقوبات على العسكريين الموقعين على عريضة سياسية بسبب "إخلالهم بمبدأ الحياد في الجيش".
وأضافت: "الموقعون على العريضة استغلوا منصبهم العسكري للتعبير عن رأي سياسي وهذا ممنوع في الجيش".
وكشفت أن "العقوبات التأديبية ستطال 18 عسكريا في الخدمة وجنرالات متقاعدين".
وأوضحت أن العقوبات التي سيجري فرضها "تتضمن التوقيف عن العمل أو إحالة للتقاعد حسب الرتبة".
وكانت العريضة التي نشرت في مجلة "فالور أكتويل" يوم 21 أبريل، تدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدفاع عن الوطنية.
واستنكر الموقعون على العريضة "التفكك الذي يضرب البلاد"، قائلين إنهم "مستعدون لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار حماية الأمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا.. فرض عقوبات على عسكريين وقعوا على عريضة سياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.