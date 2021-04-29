فرنسا تقيد دخول ”معرقلي العملية السياسية في لبنان” إلى أراضيها 

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن باريس بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.
وأشار لودريان في بيان إلى أن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان.
وأضاف: "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد كل من يعرقل الخروج من الأزمة وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".
وكان لودريان قال في 7 أبريل إن باريس ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستكون مصيرية".
وأوضح وقتها أن "التعامي الذي يمارسه المسؤولون اللبنانيون ورفضهم الاتفاق على تشكيل الحكومة هو جريمة"، مشيرا إلى أنه "بحال لم يتحمل بعض المسؤولين اللبنانيين مسؤوليتهم.. ستتحمل فرنسا مسؤوليتها".
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