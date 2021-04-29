تحديث ببجي pubg new state إضافات من الخيال ومميزات تعرفها لأول مرة

تحديث ببجي pubg new state إضافات من الخيال ومميزات جديدة تشاهدها في لعبة ببجي موبايل الإصدار الجديد للعبة، حيث يتطلب منك الإصدار الجديد عند عملية تحميله من جوجل بلاي أو من ابل أستور أتمام عملية التسجيل المسبق والتي تتم من خلال الضغط علي أيقونة (التسجيل المسبق) بعده ستجد أشعار يوضح لك ضرورة الضغط علي التثبيت، والجديد في هذا الأمر أن ببجي أعلنت عن جوائز ومكافأة تقدمها لأول مرة في الإصدار الجديد للعبة.

تعد ابرز التحديثات الجديد في لعبة ببجي نيو ستيت هي الجودة العالية في الصور والجرافيك وإمكان اللاعب والذي يوضح المحاكاة للعصر الحديث من حيث التكنولوجيا الجديدة التي ستكون في عام 2051 وكذلك أشكال الطيران في هذا العصر والسيارات التي تعمل بشحن الكهرباء وكذلك وضوح الرؤية في كل جولات اللعبة بداية من نزول اللاعب ارض المعارك أو جزيرة القتال والبحث فيها عن شدات ببجي والتي يبحث عنها رواد اللعبة بالطريقة المجانية وبالفعل يوجد طرق شحن شدات ببجي مجانا يلجا إليها فئات كثيرة من الشباب في أرجاء العالم تتطلب منهم الأمر القيام ببعض الخطوات البسيطة، يمكنكم التعرف جيدا علي إضافات ببجي موبايل الجديدة.

لكي تتمكن من تحديث ببجي موبايل سواء في الإصدار الجديد pubg new state او ببجي موبايل في أصدارها القديم الأمر يتطلب منك النظر جيدا في الخصائص التي يحتجها الإصدار الجديد وهي تشمل التالي:

الاندرويد android: ينبغي أن لا يقل هذا الإصدار عن 5.1.1 وذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجا بايت، وكذلك مساحة تخزين لا تقل عن 650 ميجا بايت، ويمكنك تحميل اللعبة من متجر جوجل بلاي. الايفون iso: ينبغي في حالة تحميل اللعبة علي نظام التشغيل الـ iso أن يكون إصدار 9 أو اعلي من ذلك، وتوافر مساحة تخزين لا تقل عن 1.55 جيجا بايت وذاكرة عشوائية لا تقل عن 2 جيجا بايت.

يتميز الإصدار الجديد من لعبة pubg علي العديد من الخصائص الجديدة والتي نذكر لكم بعضها مثل التالي:

الحصول علي طيارات بدون طيار.

استخدام القذائف اليدوية المحسنة.

استخدام الخرائط الذكية.

استخدام الدروع المطورة.

الحصول علي مظهر عجيب للسيارات مجاني ودائم.

ولم تنتهي لعبة ببجي من التحديثات الجديد فمؤخرا أعلنت عن أضافه محمد هنيدي لببجي بصوته وسلوكياته المميزة، وقبل الختام نؤكد أننا بصدد الرد علي تعليقاتكم اسفل موضوعنا هذا انتهينا من تحديث ببجي pubg new state.