خطوات استخراج الرقم الوطني ليبيا 2021 وربطه مع رقم المواطن عبر الموقع الرسمي nid.gov.ly

استخراج الرقم الوطني ليبيا 2021، يرغب الكثير من المواطنين المتواجدين في ليبيا في التعرف على الطريقة المتبعة لكي تم استخراج الرقم الوطني في ليبيا بسهولة، حيث يتمثل الرقم الوطني في ليبيا أهمية كبيرة كونه يضم قاعدة بيانات وطنية تكون خاصة بالمواطن الليبي وتقدم له الكثير من الخدمات المختلفة التي يحتاج لها المواطنين في ليبيا بشكل مستمر، وقد تم اتاحت اكثر من طريقة يتم من خلالها التعرف على الرقم الوطني للمواطن في ليبيا بسهولة، لذلك نستعرض فيما يلي الطريقة المتبعة ليكي تم استخراج الرقم الوطني في ليبيا بسهولة وبأكثر من طريقة تناسب المواطنين.

طريقة استخراج الرقم الوطني ليبيا 2021

تتيح الحكومة الليبية للمواطنين إمكانية استخراج الرقم الوطني للمواطنين في ليبيا بسهولة بأكثر من طريقة، وذلك نظرا لمدى أهمية الرقم الوطني للمواطنين فيتم اختيار الطريقة المناسبة للحصول على الرقم الوطني، وتتمثل هذه الطرق فيما يلي.

يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن الرقم الوطني الليبي بسهولة وذلك من خلال ارسال رسالة نصية من رقم الهاتف الخاص بالمواطن على الرقم 11111، على ان يتم كتابة رقم القيد والسنة الخاصة بالميلاد للمواطن في الرسالة.

يمكن أيضا الحصول على الرقم الوطني للمواطن الليبي بسهولة الكترونيا من خلال التوجه الى رابط الموقع الرسمي الخاص بمشروع الرقم الوطني ، nid.gov.ly على ان يتم ادخال كافة البيانات اللازمة مثل ادخال الاسم بشكل رباعي، وبيانات رقم القيد وتاريخ الميلاد الخاص بالمواطن.

خطوات ربط الرقم الوطني مع رقم المواطن 2021

يحتاج الكثير من الأشخاص الى ربط الرقم القومي مع رقم المواطن، وهي الخدمة التي تم اتاحتها للأشخاص لتتم بسهولة، وذلك من خلال اتباع الاتي.