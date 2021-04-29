رابط التسجيل في منصة إحسان ehsan.sa للتبرع في فُرجت وكيفية إخراج الزكاة

التسجيل في منصة إحسان، منصة إحسان الخيرية هي أحدث منظومة خيرية إلكترونية وتتواجد في المملكة العربية السعودية وتم إطلاقها بالأمر السامي، بهدف تعزيز الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة الأفراد والقطاعات غير الربحية في أعمال البر والصدقة، ورفع دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وفي تقريرنا نوضح لكم طريقة التسجيل في إحسان وماهي برامجها ومن هم المستفيدين من إحسان وطريقة التبرع.

ومنذ بداية إطلاق منصة إحسان، تفاعل الآلاف من المواطنين والمقيمين والمؤسسات بالمملكة، في تقديم التبرعات في المنصة سواء لفرجت أو غيرها من الحالات الإنسانية، إذ تجاوزت التبرعات الخمسمائة مليون ريال سعودي، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتبرع، الأمر الذي يعكس روح التعاون والسخاء الذي يتميز به الشعب السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين.

خطوات التسجيل في منصة إحسان 1442

قامت الجهات المسئولة في السعودية بالإعلان عن بعض الخطوات التي يجب معرفتها لمن يرغب بالتسجيل في منصة إحسان وهذه الخطوات هي:

في البداية لابد من الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة إحسان.

ثم بعد ذلك يجب تسجيل دخول جديد للمستخدم في حالة كان هذا أول دخول له على المنصة.

بعد التسجيل في المنصة يتم الانتقال إلى صفحة حسابي ومن ثم يقوم بالتبرع.

من هم المستفيدين من منصة إحسان

هناك بعض الأشخاص الذين يستفيدون من منصة إحسان والتي تم عمل مثل هذه المنصات لهم ولمساعدتهم ومن هؤلاء الأشخاص ما يلي:

الأشخاص الغير قادرين على تأمين السكن الخاص بهم ويحتاجون إلى الدعم الخيري.

كذلك الأشخاص الغارمين وغير قادرين على تسديد الديون وخاصة من صدرت ضدهم أحكام قضائية بذلك.

كما أن المنصة تدعم العمليات الجراحية لغير القادرين على توفيرها والمحتاجين لها.

أهم المجالات المدعومة من منصة إحسان الخيرية

تقوم منصة احسان بدعم الكثير من المجالات وتقدم لهم المساعدة ومنها:

مجال الصحة.

مجال التعليم.

المجال الاقتصادي.

العديد من المجالات الأخرى الخيرية.

ومن برامج منصة إحسان: غراس وهي نشر فرص التبرع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي كل مرة عملية تبرع من قبل رواد هذه المواقع يتم كسب نقاط، وخدمة هدية التي يمكن للشخص التبرع عن شخص آخر على سبيل الهدية في أحد خدمات إحسان، وأخيراً حاسبة الزكاة وهي خدمة تمكن لمن يرغب بإخراج الزكاة حساب نوع الزكاة والتبرع بقيمتها في إحسان.