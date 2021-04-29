الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم السجل وشروط التقديم

لا شك أنه هناك معدلات بحث كبيرة حالياً عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من جانب أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين المستحقين لبرنامج المساعدة المقطوعة والمنطبق عليهم كافة الشروط التي وضعتها وأعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الراعية لهذا البرنامج، وهناك برامج دعم أخرى كثيرة ترعاها الوزارة ولكن تبقى المساعدات المقطوعة هي ابرز البرامج التي تقف بجانب المواطن السعودي والأسر السعودية متوسطة الحال في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون بسبب غلاء الأسعار والذي تسبب فيه الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة السعودية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الفترة الأخيرة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط التقديم فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك شروط كثيرة لا بد من انطباقها على كل متقدم للمساعدة المقطوعة ونوضح لكم أبرزها كالتالي:

أولاً بالنسبة لعمر المتقدم يجب ألا يقل عن 35 عام وقت التقدم.

وثانياً بالنسبة لراتب المتقدم لا يجب أن يزيد عن الحد الأقصى المسموح وهو 2000 ريال سعودي.

وثالثاً يجب على المتقدم أن يكون حاملاً للجنسية السعودية.

وفي حالة توافر هذه الشروط يُمكن للمتقدم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها التسجيل في المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المقطوعة

لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد ثابت لنزول مقطوعة الضمان الإجتماعي واكتفت فقط بالإعلان عن الموعد الرسمي قبل إيداع المبالغ المادية للمستحقين في البنوك على الموقع الرسمي لها أو الصفحة الرسمية لها على تويتر.

نرجو أن نكون قد كتبنا لكم كافة التفاصيل عن المساعدة المقطوعة، وسنعلن لكم موعد الصرف الرسمي فور تحديده، ولأي سؤال فقط اترك تعليق بالأسفل وسنرد عليك في أقرب وقت