إثيوبيا: مطالب مصر بشأن معاهدات النيل "غير عقلانية"

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية إن جميع مخاوف السودان تمت معالجتها، بينما مطالب مصر ليست "عقلانية" بشأن سد النهضة.

وقال رضوان حسين، وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يفهم أن " جميع مخاوف السودان قد تمت معالجتها بشكل مناسب بينما مصر استمرت في طرح مطالباتها غير العقلانية بحماية معاهدات الحقبة الاستعمارية".

وأشار رضوان خلال إطلاعه سفراء الدول الآسيوية في إثيوبيا على الأوضاع الحالية في البلاد إلى الأسباب الرئيسية التي قال إنها عرقلت المحادثات بسبب المزاعم غير العقلانية لمصر وتحركات السودان.

وأشار إلى أن إثيوبيا تأمل في أن تؤدي العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي إلى حل مربح للجانبين، يأخذ في الاعتبار رفض البلاد التوقيع على اتفاق يحرم الأجيال القادمة من حقوقها في التنمية.

ولا تزال إثيوبيا تعبر عن عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، وهو ما يهدد إمدادات المياه لمصر والسودان.

وتكثف مصر جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة، مشددة على أنها "لن تتنازل عن أي قطرة ماء من نصيب مصر من مياه النيل"، على حد قول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.