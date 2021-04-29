ماكرون يعلن تخفيف تدابير كورونا فى فرنسا بنهاية يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، تخفيفا تدريجيا للتدابير الصحية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، مع رفع حظر التجول فى نهاية يونيو المقبل، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس، الخميس الماضى، إن بلاده ستعيد فتح المدارس فى ظل استقرار أعداد الإصابات بوباء "كوفيد-19". وقال كاستيكس خلال مؤتمر صحفى: "الوضع الصحى يتحسن لكن الضغط على المستشفيات ما زال مرتفعا، أعداد المصابين فى العناية المركزة بدأت تستقر ونتوقع أن تبدأ بالانخفاض خلال الأيام المقبلة". وأوضح أنه سيتم تشديد الإجراءات على القادمين من الهند والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى بسبب أوضاع "كوفيد-19" فى تلك البلدان.

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