فرنسا تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، إن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أوضالعة فى الفساد.





وقال "نحتفظ بالحق فى اتخاذ إجراءات إضافية فى حق كل من يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين"، من دون ذكر أسماء الشخصيات التى يستهدفها الإجراء، حسبما أفادت قناة "الحدث اليوم".

وقبل أسابيع، شنّ وزير الخارجية الفرنسى، هجوماً على القوى السياسية اللبنانية بسبب عدم إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية فى البلاد.

وقال أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من التعهدات التى تم اتخاذها وهذا يعدّ جريمة"، مؤكدًا أنها "ترفض التوافق".

كما تابع: "الأزمة فى لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين، القوى السياسية تتعنّت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة، هذا التعنت يأتى من قبل أطراف سياسية محددة تضع مطالب تعجيزية خارج الزمن".

وأشار إلى أن بلاده سوف تتخذ "تدابير محددة بحق الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد، والأيام المقبلة ستكون مصيرية، فى حال لم تتخذ هذه الأطراف قرارات ملائمة سوف نقوم من جهتنا بواجبنا".