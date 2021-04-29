فرنسا تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية فى لبنان

وقال "نحتفظ بالحق فى اتخاذ إجراءات إضافية فى حق كل من يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين"، من دون ذكر أسماء الشخصيات التى يستهدفها الإجراء، حسبما أفادت قناة "الحدث اليوم".
وقبل أسابيع، شنّ وزير الخارجية الفرنسى، هجوماً على القوى السياسية اللبنانية بسبب عدم إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية فى البلاد.
وقال أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، "القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من التعهدات التى تم اتخاذها وهذا يعدّ جريمة"، مؤكدًا أنها "ترفض التوافق".
كما تابع: "الأزمة فى لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين، القوى السياسية تتعنّت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة، هذا التعنت يأتى من قبل أطراف سياسية محددة تضع مطالب تعجيزية خارج الزمن".
وأشار إلى أن بلاده سوف تتخذ "تدابير محددة بحق الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد، والأيام المقبلة ستكون مصيرية، فى حال لم تتخذ هذه الأطراف قرارات ملائمة سوف نقوم من جهتنا بواجبنا".
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