إغلاق 13 مسجدًا بـ6 مناطق بالسعودية وإعادة فتح 12 آخرين

جدة - نرمين السيد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الخميس، 13 مسجدًا مؤقتًا فى 6 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 82 يومًا 914 مسجدًا، فُتِحَ 874 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية فى إطار الحرص على سلامة مرتادى بيوت الله.





وأوضحت الوزارة - فى تقرير صادر اليوم، نقلته وكالة الأنباء السعودية - أن المساجد المغلقة أربعة منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية. وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة الرياض، واثنان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة جازان، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة، فى ختام بيانها اليومى، المصلين ومنسوبى المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدى لسلامتهم.

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