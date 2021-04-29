الديوان الملكى الأردنى يعلن وفاة الأمير محمد بن طلال

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان مقتضب: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكى الهاشمى المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى لجلالة الملك، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى فى عمان".

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