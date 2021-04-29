لجنة 5+5 العسكرية ترحب بدعوة مجلس الأمن وقف القتال فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة فى بيان صادر عنها فى ختام اجتماعها فى سرت، اليوم الخميس، إنها ترحب بقرار مجلس الأمن 2571/2021 ودعوته إلى وقف إطلاق النار، مثمنة فى الوقت ذاته جهود الأمم المتحدة والدول الاعضاء التى ساهمت فى صدور القرار.
ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تسريع عملية تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار فى ليبيا.
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