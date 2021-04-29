الناتو يباشر سحب قواته من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأكد مصدر فى مقر الناتو فى بروكسل لوكالة "تاس" الروسية أن عملية انسحاب قوات حلف شمال الأطلسى من أفغانستان "انطلقت بشكل منظم ومنسق".
وأكدت وكالة "فرانس برس" صحة هذا الخبر نقلا عن مسؤول فى الناتو.
ويزيد تعداد قوات الناتو فى أفغانستان حاليا عن عشرة آلاف شخص، ومن المقرر إتمام عملية سحب هذه القوات فى سبتمبر القادم.
وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن فى وقت سابق من الشهر الجارى عن تأجيل الموعد المتفق عليه سابقا بين إدارة سلفه دونالد ترامب وحركة "طالبان" لإتمام سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان لعدة أشهر، حتى 11 سبتمبر القادم.
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