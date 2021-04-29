نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استمارة الحماية الاجتماعية من وزارة العمل العراقية للتقديم على راتب الرعاية الاجتماعية الموقع الرسمي molsa.gov.iq في المقال التالي
رابط استمارة الحماية العراقية 2021، فقد شهدت الساعات الماضية إعلان وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي الدكتور عادل الركابي عن طرح الرابط الالكتروني الأشخاص باستمارة الحماية للأشخاص في العراق في المحافظات المختلفة خلال الأيام القادمة، وذلك للحصول على راتب الحماية الاجتماعية الذي سوف يتم فتح باب بدأ التقديم عليه من قبل وزارة العمل العراقية، حيث أعلنت الوزارة عن استعدادها لطرح الرابط الخاص بالاستمارة إلكترونيا خلال الايام القليلة القادمة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة على الانترنت، لذلك نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بطرح رابط استمارة الحماية الاجتماعية في العراق للعام الحالي 2021.
رابط استمارة الحماية الاجتماعية في العراق 2021
أكد الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقية خلال الاجتماع الذي تم انعقاده الأسبوع الماضي ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية باستكمال كافة الاستعدادات المتعلقة ببدأ التقديم للحصول على رواتب الحماية الاجتماعية، وهي الرواتب التي يتم طرحها من قبل وزارة العمل العراقية للأشخاص في المحافظات المختلفة تبعا للضوابط التي تم تحديدها، حيث تعتبر احد أشكال المساعدات التي يتم تقديمها للمواطنين في العراق في المحافظات المختلفة، كما نوهت الوزارة انها قامت بتعيين لجنة متخصصة في مساعدة الأشخاص غير القادرين على ملء النماذج بسبب ما يتعلق بضعف الانترنت لديهم وعدم استطاعتهم ملأه بشكل الكتروني، ومن المقرر ان يتم طرح الرابط وتفعيله الخاص بالتقديم على رواتب الحماية الاجتماعية للأشخاص خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني. molsa.gov.iq .
رواتب الحماية الاجتماعية بالعراق
اعلنت وزارة العمل العراقية عن صرف الكثير من المساعدات الخاصة بأجور المساعدة الاجتماعية لحوالي مليون اسرة في محافظات عراقية مختلفة والخاصة بشهر نيسان، حيث تم تحديد مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على رواتب الحماية الاجتماعية المطروحة من قبل وزارة العالم العراقية، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي.
- ان يكون المتقدم للراتب عاطل عن العمل ولا يتقاضى اي اجور.
- الحصول على راتب الحماية الاجتماعية يكون للأرامل، والنساء المطلقات.
- يتم تقديمها ايضا لذوي الإعاقات الذين تصل نسبة الإعاقة لديهم لحوالي 75%.
- يتم منحها ايضا للنساء اللاتي تم اختفاء ازواجهن بسبب ظروف الحرب او لاسباب غير معروفة.
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